Rumores y fichajes en Atlético Nacional: esto respondió el presidente Mauricio Navarro

Atlético Nacional decepcionó a la hinchada verdolaga tras quedar por fuera de los cuadrangulares finales ante La Equidad. El presidente del club paisa, Mauricio Navarro, habló en Blog Deportivo sobre cuál es el rumbo de la institución de cara a la Copa Libertadores y la temporada 2023 en la Liga BetPlay.

Navarro contó detalles de la negociación que hay con el brasileño Francisco Da Costa, que se ha visto en redes sociales que ya está en Medellín, pero no ha firmado contrato: “Está emocionado de llegar a Nacional, le entusiasma saber que Autuori puede ser su entrenador”.

Publicidad

“Tenemos entre 12 a 17 jugadores que nos sirven como posibilidad de canje con otros jugadores de otros equipos o como posibilidad de negocio”, aseguró el presidente. Navarro considera que el tema de fichajes es una becesidad clara para la hinchada y seguramente cumplirán en el mercado de invierno con las necesidades en diferentes posiciones.

Geisson Perera y Neyder Moreno, quienes actualmente militan en Independiente Santa Fe están en las posibilidades del club paisa, pero no son una prioridad, puesto a que sus contratos podrían varias para su continuidad en el club cardenal.

Juan Felipe Aguirre, defensor de Montevideo Wanderers de la Primera División de Uruguay está entre las opciones para reforzar la defensa de Atlético Nacional, pero no hay nada concreto.

"Nosotros no estamos en crisis ni nos consideramos en una situación caótico, no queremos llegar a eso. Si yo hablo de los valores de los jugadores estamos buscando de acuerdo a los necesidades, si usted piensa en Da Costa no es jugador barato y, a su vez, estos muchachos de la cantera que tendrán su oportunidad", aseguró Navarro sobre el futuro de Atlético Nacional.

Publicidad

Sobre la eliminación del club en cuadrangulares con la llegada de Autuori, el presidente dijo que la decisión se quería tomar con mucho tiempo de antelación por lo que la eliminación no ha cambiado la idea del proyecto que tiene el club.

"Usted no puede decir que Autuori perdió algun partido, pero tampoco ganó. Nacional en general en los últimos torneos se ha clasificado con 5-6 fechas de antelación y no se puede decir que es culpa solo de él. Todos tenemos la culpa, me incluyó como directivo", añadió.

Publicidad

El objetivo de Atlético Nacional es llegar lejos tanto en Copa Libertas como en Liga BetPlay, por lo que recomendación de Navarro es olvidar el pasado y mirar la base de fútbol que empezará a partir de ahora con el brasileño a cargo.