Y en el minuto 36, el Ángel Di María lloró después de alcanzar la gloria, creo con sus manos un corazón infinito mientras gritaba. Un milagro para un ángel atormentado en búsqueda de redención en Qatar.

Y en el minuto 20 de la primera estación, el 'Ángel' Di María cae, por primera vez, bajo el paso de la duda. Sacrificándose por su dios, había terminado la peregrinación del 'D10s Messiánico' por el desierto en Qatar.

“Messi nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda. Vengan a nosotros tus lujos, hágase tu voluntad, de jugada o de pelota parada. Danos hoy la gambeta de cada partido y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que te pegan. No nos dejes sin tu magia, y líbranos del mal fútbol. Amén”, una reversión del Padre Nuestro que murmuran los profanos hinchas argentinos en Qatar, donde aseguran que Dios creó la zurda de Messi.

El 'Ángel' Di María dejó el terreno en medio de aplausos e ingresa Marcos Acuña. No valió el sacrificio, el milagro del gol, el padre tiempo le cobraba los 34 años y un desgarro de bajo grado" en el tendón de la corva del muslo derecho. En el partido contra Francia en Qatar había entrado a romperse.

Sin sufrimiento no hay gloria y Ángel Di María estaba enjaulado en el banco con el peto naranja torciendo los hierros del banco con sus manos de la impotencia de ver como Argentina pasaba de la gloria al infierno. En un ir y venir subió y bajo, el marcador era 2 - 2 en la final del mundo con dos goles de Kylian Mbappé.

No era la primera vez que el 'Ángel' Di María lloraba en un mundial, ya lo había hecho en la final que perdió Argentina contra Alemania 1 - 0.

“Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo. No me importa. Sólo quiero estar para jugar”, su clamor para jugar en ese final no fue suficiente para estar en la cancha tras un desgarro del muslo en los cuartos de final y tuvo que ver perder a la Argentina desde el banco.

“Pero el llamado nunca llegó. Perdimos la Copa del Mundo. Fue el día más difícil de mi vida ((…)) Y en verdad, no tuvo nada que ver con los nervios. Estaba totalmente emocionado por todo lo que ese momento significaba para mí. Estábamos tan cerca de lograr el sueño imposible”, reveló en una sincera carta abierta que publico en junio de 2018.

Por eso el Ángel Di María fue uno de los primeros que se levantó del banco para disipar el pánico y la incertidumbre alzando a Lionel Messi y abrazándolo luego del tirazo de Lautaro Lautaro Martínez que ataja el arquero francés Hugo Lloris y D10s Messi captura profanar su “santificada zurda” y con la derecha capturo el rebote.

Hasta cuando no entró el balón en el último pedazo de la línea de gol la vida de perfección de Lionel Messi no descansó en paz para darle el 3 - 2 a la albiceleste.

No era la primera vez que el 'Ángel' Di María lloraba de por alcanzar la gloria: “Después de tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo (…) ya está, lo logre. Tengo miles de trofeos, pero como este no”, narró Di María en el documental de Netflix Sean eternos: Campeones de América.

A lo largo del mundial D10s Messi donó de vez en vez un poco de alivio, pero el alma del equipo argentino volvería enseguida a sentirse inmersa en las tinieblas, un remate de Mbappé y el balón da en el brazo estirado de Gonzalo Montiel. Penal, Mbappé cruza su remate y pone el 3 - 3.

Argentina era un ida y vuelta constante de un pozo que se hacía más profundo. Había que sufrir un poco más, el cuerpo largo del Ángel Di María parecía más al del Jesús de La Piedad de Miguel Ángel en la basílica de San Pedro en el Vaticano, el dolor escurrido en un banco en una perfecta muerte de armonía, belleza y equilibrio.

Pero Ángel Di María sabía que había nacido para sufrir, para pelearla y lucharla. “Quizás me ven llorando con la Copa y se piensen que yo lloro por el fútbol (…) Pero no ven todo lo que muchos de nosotros tuvimos que luchar para poder llegar hasta ese momento”

Argentina logró su tercer título mundial después de ganar a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y 4-2 en la tanda de penaltis.

Mucho se habla de Messi, del Messias, pero poco del Ángel Di María: gol en la final de los Juegos Olímpicos, gol en la final de la Copa América, gol en la final de la Copa del Mundo de Qatar.

En la Biblia y en muchas culturas, hay un Santo Grial, con diferentes nombres y formas, por qué no en forma de una Copa del Mundo.

Y en la tierra en que Dios se disputa su fe, Ángel Di María merecía este momento y su revancha. Así como fue, sufriendo tanto, porque sólo el hombre que ha conocido y ha vivido la derrota, puede llegar hasta el fondo de su alma y sacar lo que le queda de energía para ganar.

