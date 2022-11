John Bodmer, asistente técnico de Costa Rica, explica por qué cancelaron el amistoso contra Irak

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) canceló el miércoles un partido amistoso que tenía programado este jueves, 17 de noviembre, en Irak debido al incumplimiento de las autoridades de ese país de un acuerdo relacionado con el ingreso de la delegación centroamericana.

"El partido ante Irak se suspendió. No se respetó un acuerdo que se tenía con el no sello de los pasaportes y por esta razón es que se decidió no ingresar a Irak y cancelar el partido", informó brevemente la Federación acerca de este compromiso que iba a ser el último ensayo de Costa Rica antes del Mundial de Qatar.

Para referirse a esta cancelación y explicar qué fue lo que llevó a la federación costarricense a tomar la decisión, se conectó a Blog Deportivo el asistente técnico del equipo nacional de fútbol de Costa Rica, el colombiano John Jairo Bodmer.

El gobierno de Irak quería sellar los pasaportes de la delegación costarricense al momento del ingreso, lo que hubiera provocado posteriores inconvenientes a sus jugadores, entrenadores y directivos en su visita a otros países.

“Había un acuerdo entre federaciones y condiciones incluso por escrito. La principal razón de por qué todo se detuvo es porque uno de los acuerdos era porque no nos debían sellar los pasaportes al pasar por la frontera”, detalló.

Asimismo, explicó que una comitiva de la federación fue a asegurarse del cumplimiento de dichos acuerdos dos días antes del amistoso, así como los temas logísticos (hoteles, desplazamientos, etc.) y no tuvo problemas, sin embargo, lo mismo no ocurrió cuando quiso ingresar todo el equipo.

Según la Federación Costarricense de Fútbol, el acuerdo para disputar el partido en la ciudad iraquí de Basora no se cumplió y la delegación regresará en autobús a Kuwait para finalizar su preparación y viajar el próximo viernes a Doha para disputar el Mundial.

A pesar de este inconveniente, Bodmer aseguró que, al menos para el cuerpo técnico de Costa Rica y para el director técnico Luis Fernando Suárez, no les gusta disputar amistosos, previo a una cita orbital, como lo es el Mundial Qatar 2022.

“En vísperas de un mundial uno no quiere que sus jugadores se lesionen ni que se golpeen, es poner en la balanza una cosa o la otra, y para nosotros es más importante que lleguen bien de salud”, sostuvo.

Costa Rica debutará el próximo 23 de noviembre con España, luego enfrentará a Japón el día 27 y cerrará la fase de grupos el 1 de diciembre contra Alemania.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: