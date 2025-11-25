En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Cristiano Ronaldo recibe buena noticia para el primer partido del Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo recibe buena noticia para el primer partido del Mundial con Portugal

El máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones, con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Cristiano Ronaldo en Portugal.jpg
Cristiano Ronaldo en Portugal //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad