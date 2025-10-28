Ecuador vs. Colombia HOY: EN VIVO, siga gratis la Liga de Naciones Femenina

Ecuador y Colombia se enfrentarán este martes en la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, en un duelo que promete alto nivel tras sus contundentes victorias en el debut del torneo.

Vale recordar que en la primera jornada Ecuador goleó 0-4 a Bolivia en la altitud de El Alto, mientras que Colombia superó 4-1 a Perú jugando como local. Ambas selecciones llegan motivadas y con el objetivo de mantener su paso ganador.



Ver EN VIVO Colombia vs. Ecuador

A través de la señal de YouTube de Blu Radio podrá seguir este partido en directo desde las 6:00 de la tarde, hora colombiana, con el relato y estadísticas que trae el equipo deportivo de Blog Deportivo.

Asimismo, podrán verlo en la señal principal del Gol Caracol en el Canal Caracol, así como en la plataforma digital Ditu.



Así llegan Colombia y Ecuador

El combinado ecuatoriano busca reivindicarse después de la decepcionante actuación en la pasada Copa América Femenina, en la que fue anfitrión y quedó eliminado en la fase de grupos tras una victoria, un empate y dos derrotas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ratificó al técnico Eduardo Moscoso, quien conoce a fondo la plantilla y continúa el proceso iniciado en ese torneo.

En su reciente victoria ante Bolivia se notaron los avances del grupo. Las figuras a seguir en Ecuador serán Jessy Caicedo y Mayerli Rodríguez en defensa, Fiorella Pico, Emily Arias y Karen Flores en el mediocampo, y Milagro Barahona junto a Nayeli Bolaños en el ataque.



Por su parte, Colombia reafirmó su condición de favorita al vencer con autoridad a Perú. La volante Leicy Santos y la atacante Linda Caicedo fueron las grandes figuras del encuentro. A ellas se suman Jorelyn Carabalí en defensa, Valerin Loboa en ataque y la experimentada Daniela Montoya, quien aporta liderazgo y equilibrio al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

Jugadoras de la Selección Colombia celebran gol Foto: AFP

La selección colombiana mantiene la base de jugadoras que ha competido en los últimos torneos internacionales, consolidando un estilo de juego ordenado y efectivo. Tras su destacada actuación en la reciente Copa América Femenina, donde empató 4-4 con Brasil en la final disputada en Quito y cayó en los penales, el equipo llega con sed de revancha y buscará prolongar su buena racha frente a Ecuador.

Posibles alineaciones en Ecuador vs. Colombia