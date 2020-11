A Uruguay siempre le ha costado Barranquilla: Álvaro Recoba, exjugador ‘charrúa’

Álvaro Recoba, exfutbolista de la Selección uruguaya, habló en Blog Deportivo sobre el partido por Eliminatorias a Catar 2022 entre Colombia y Uruguay el viernes 13 de noviembre. Además, se refirió a la dificultad que es jugar en Barranquilla en el estadio Metropolitano.

A la Selección uruguaya le ha costado siempre y le va a seguir costando porque siempre lo he dicho: he sufrido más en Barranquilla, que en La Paz dijo.

Asimismo, se refirió al destacado nivel de los jugadores colombianos en diferentes clubes europeos.

“Colombia está atravesando a nivel individual en los equipos un momento espectacular y lo refleja a la hora de jugar en la Selección”, agregó.

‘El chino’ recordó que las veces que disputó partidos contra la ‘tricolor’ en Barranquilla, el balance no fue positivo.

“A mí me tocó jugar dos veces en Barranquilla y no me fue bien. Aparte de eso, a otras selecciones tampoco le fue bien”, comentó.

El uruguayo, que jugó con la absoluta hasta 2007, aseguró que sí les preocupa la ausencia de Federico Valverde por lesión.

Estamos hablando de un jugador que para mí es una pieza muy importante en el Real Madrid (…) Nosotros tenemos jugadores de buen nivel, pero no otro igual para reemplazar a Valverde puntualizó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.