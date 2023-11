Eliminatorias 2026: hora, dónde ver y cuáles son los partidos de este jueves

Palpita nuevamente el fútbol en Sudamérica con el regreso de las Eliminatorias 2026, los mejores del continente se reúnen para defender los colores de su selección y buscar el equipo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Una vez más, jugadores como Lionel Messi, Vinicius Juniors, Federico Valverde, James Rodríguez, Darwin Núñez, Julián Álvarez, Luis Díaz, entre otros, se llevan las miradas de los expertos y amantes del fútbol en el continente, que empiezan a barajar las posibilidades de los equipo para llegar al Mundial 2026.

Dos duelos serán el centro de atención: Argentina vs. Uruguay y Colombia vs. Brasil, el primero al considerarse el clásico del mar de La Plata con grandes figuras entre dos países casi hermanos; mientras que el segundo por la importancia de ganar para Néstor Lorenzo y ampliar su racha con la escuadra tricolor.

Eliminatorias 2026 hoy: partidos de este jueves, 16 de noviembre

Bolivia vs. Perú / 3:00 de la tarde

Venezuela vs. Ecuador / 5:00 de la tarde

Colombia vs. Brasil / 7:00 de la noche

Argentina vs. Uruguay / 7:00 de la noche

Chile vs. Paraguay / 7:30 de la noche

Eliminatorias 2026: dónde ver los encuentros

Se viene un jueves lleno de fútbol gracias a las Eliminatorias. Los cinco partidos del día estarán siendo por millones de aficionados en el mundo; por eso, cuatro de cinco será transmitidos por la señal en vivo del Gol Caracol: Bolivia vs. Perú; Venezuela vs. Ecuador; Colombia vs. Brasil y Argentina vs. Uruguay.

Dichos compromisos también contarán con la narración en Blu Radio y la señal en vivo por el canal de YouTube con todo el equipo de deportes. Asimismo, el duelo Chile vs. Paraguay se podrán en golcaracol.com.

