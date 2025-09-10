Maduro hace exigencia a Selección de Venezuela tras sepultar sueño al Mundial del 2026

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles una exigencia luego de que la selección perdiera la opción de jugar el repechaje en el mes de marzo para intentar disputar el Mundial de la Fifa del 2026.

Vale recordar que la vinotinto tenía que ganar en Maturín para no depender del resultado de Bolivia, pero no fue así. Terminó cayendo 3-6 ante la Selección de Colombia y quedándose en el octavo puesto de la tabla de posiciones.



¿Qué pidió Maduro la Selección Venezuela?

Maduro exigió una reestructuración del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol -encabezada por el argentino Fernando Batista-, un día después de la que calificó como una "dolorosa pérdida" ante Colombia en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que "toda" la nación exige también "una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la vinotinto".

"Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo, tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, siempre levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota, levantarla, que el día de la Vinotinto llegará y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo", expresó.

Venezuela, eliminada del mundial // Foto: AFP

El cuerpo técnico también está integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros.

Venezuela, que nunca ha disputado un Mundial de fútbol, fue goleada este martes por una ya clasificada Colombia en el partido correspondiente a la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas, durante el que destacó el delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país.

Publicidad

Maduro dijo solidarizarse con los jugadores de la Vinotinto y con los "miles de miles" de venezolanos que forman parte de "todo el movimiento futbolero" del país, donde, agregó, el "fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional".

El 'Bocha' Batista lamentó el martes que su equipo no consiguiera el puesto para la repesca: "Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser".

El argentino ofreció disculpas a los venezolanos por no lograr "el sueño" que también tenía su equipo, que permanecía en la séptima posición y le fue arrebatada por Bolivia, que ganó por 1-0 a Brasil y consiguió su puesto a la repesca.

Publicidad

El actual cuerpo técnico fue presentado en marzo de 2023, tras la finalización del contrato que el argentino José Pekérman mantenía con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que anunció en ese momento el acuerdo con Batista para un período de cuatro años, hasta 2027, con el fin de que se cumpliera con "todo el ciclo mundialista" y "llegar" al sueño, según dijo entonces la institución.