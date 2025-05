Ni Mier ni Montero, este sería el portero de la Selección Colombia en Eliminatorias

Falta poco para que, nuevamente, se reúna la Selección Colombia para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Pero la ausencia de Camilo Vargas se volvió en el dolor de cabeza de Néstor Lorenzo de determinar quién será el reemplazo del golero de Atlas de México bajo los tres palos del conjunto tricolor.

No obstante, a pocos días que el entrenador se encuentre con algunos futbolistas en Medellín antes de iniciar la concentración oficial de las Eliminatorias, ya habría elegido al que tomará el mando de la portería del equipo Y aunque muchos esperan que sea Kevin Mier, la alternativa que tomó el argentino dejó sorprendido a más de uno.

Néstor Lorenzo en Colombia // Foto: AFP

Este fue el elegido por Lorenzo para el arco de la Selección Colombia

Para enfrentar a Perú y Argentina, Lorenzo habría tomado una decisión para esta posición y, aunque sorprenda a muchos, será el propio Camilo Vargas el que se encargue de defender el arco en esta doble fecha de Eliminatorias. No obstante, esto no es 100 % seguro, pero sí es la principal opción del equipo debido a que recibirán al guardameta en Medellín.

"Camilo Vargas viaja el miércoles a Medellín y será valorado, no se cierra la posibilidad de estar en convocatoria para los juegos de junio ante Perú y Argentina", contó el periodista Juan Felipe Cadavid. En la capital de Antioquia se hará rehabilitación final del portero para determinar si puede o no estar en los partidos, pero Lorenzo espera contar con él y, por ahora, no ha visto alternativas en esa posición confiando en que será el titular una vez más.

Camilo Vargas, figura de la Selección Colombia // Foto: AFP

Los números de Vargas en Colombia

En total, el portero ha disputado 37 partidos con la camiseta tricolor con 16 porterías imbatidas hasta la fecha. Se ganó la confianza de Lorenzo para adueñarse del arco titular y fue fundamental en el equipo durante la Copa América 2024 en donde el equipo fue subcampeón.