Podrían reclamarse dos tarjetas rojas, son jugadas polémicas: periodista paraguayo sobre Pitana

Este lunes 11 de octubre estuvo en Blog Deportivo el periodista paraguayo Wilson González, de Abc Cardenal, quien habló sobre la polémica que rodea el arbitraje de Néstor Pitana en el partido entre Chile y Paraguay por Eliminatoria Sudamericana.

“No me quiero centrar en el arbitraje, no quiero poner eso como excusa porque la realidad de Paraguay desde lo futbolístico tiene mucho que ver con el mal rendimiento”, dijo.

Sin embargo, González se refirió al arbitraje de Pitana y recalcó dos supuestos errores del juez argentino.

“Podrían reclamarse dos tarjetas rojas, pero tampoco son tan claras, son jugadas polémicas que han generado opiniones divididas”, expresó.

El partido entre Chile y Paraguay terminó con un triunfo a favor de ‘La Roja’ por 2-0.

Escuche las declaraciones en el audio adjunto:

Publicidad

Le puede interesar. Escuche las Noticias Deportivas en Spotify: