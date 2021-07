Emiliano Martínez, arquero de la selección Argentina, dice que le gustaría venir a Colombia

El arquero titular de la Selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez , célebre por insultar a los jugadores colombianos en la tanda de penales en el partido por Copa América, dijo que le encanta Colombia y que le gustaría visitar el país.

En entrevista el periodista Christian Martin, de ESPN, el arquero volvió a referirse al episodio por el cual recibió insultos en redes sociales

“Es un país hermoso, tengo muchos amigos. David Ospina vino a mi matrimonio, tengo muchos amigos colombianos. Yo quiero mucho al pueblo colombiano, solo fue parte del fútbol. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Es más, a mí me encantaría ir de vacaciones a Colombia”, dijo.

El periodista, en tono de broma, le dijo que es mejor que espere un poco más ya que los colombianos aún no olvidan las palabras que él, en pleno partido, les dijo a los colombianos.

En diálogo con el diario argentino Olé, Martínez también se había referido a la polémica y respondió a los críticos : “Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero”.