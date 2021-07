Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé: Emiliano Martínez sobre tanda de penales contra Colombia

El portero argentino, Emiliano Martínez, fue uno de los grandes protagonistas del título obtenido por la selección de su país en la reciente Copa América que se disputó en Brasil. Uno de los momentos que catapultaron al guardameta fue su protagonismo en la tanda de penales en la semifinal cuando Argentina eliminó a Colombia.

En diálogo con el diario argentino Olé, Martínez se refirió a la polémica que se generó alrededor de las palabras que utilizó para dirigirse a los jugadores colombianos cuando estos se disponían a patear y las cuales le dieron la vuelta al mundo.

“No es algo que busco para poner nerviosos a los demás. Es porque yo siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, afirmó.

Por otro lado, ante las críticas generadas por sus palabras, el portero fue enfático y dijo: “Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero...”.

Por último, se refirió al incidente en el que se vio involucrado con Mina , “Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional”.