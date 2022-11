“Es un padre para mí”: JuanFer Quintero recuerda su etapa deportiva con Pékerman en la selección

Juan Fernando Quintero ha sido uno de los jugadores más influyentes en los últimos años, en especial con la Selección Colombia. El antioqueño hizo parte del esquema de José Néstor Pékerman que fue a Brasil 2014 y Rusia 2018.

“José es uno de tantos padres que he tenido, me llevó con 19 años a la mayores y me guio, aconsejó. Siempre se lo he dicho solo tengo palabras de agradecimiento, yo creo que cuando te sientes arropado y querido, apoyado por el entrenador y que te pregunta todo en la parte psicologica, te sientes que merece todo el respeto de todo el mundo. Él es un padre dentro y fuera del dampo”, aseguró JuanFer.

River Plate jugó un ‘partidazo’ este miércoles, 09 de noviembre, ante Colo Colo. Con una victoria de 4 a 2, el equipo millonario resaltó en su nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo. La figura fue el colombiano Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero estaría cerca de salir de River Plate, pues este diciembre se le vence el contrato con el equipo argentino. Probablemente su destino sea la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“La verdad es que nunca he tenido presión, siempre intentó disfrutar mi vida y del fútbol, sino lo hiciera ya no estaría con él. Más presión con lo que viví como niño, no me gusta hablar de esto, pero creo que eso sí era presión que era salir de ese entorno, de una villa o de un barrio. No tendría que demostrarle nada a nadie, pero creo que trato de fluir todo de forma natural”, expresó.

Pese a no haber triunfado en el fútbol europeo, considera que toda la experiencia lo llevó a ser lo que hoy es. Sin duda, la perdida de su abuela influyó de cierta forma en el momento que estuvo en el Porto o Rennes: “Yo tenía que vivir todo eso para entender por qué pasan las cosas”.