Karim Benzema anuncia su retiro de la selección de Francia

Este domingo, 18 de diciembre, se terminó el Mundial de Qatar que dejó como campeona a la selección de Argentina después de vencer a Francia desde la tanda de penales (4-2), sin la presencia de Karim Benzema.

Pese al excelente partido que jugó Kylian Mbappé, los galos no superaron a los albiceleste y algunos extrañaron el liderazgo de Benzema en la zona de ataque de los europeos, pues no estuvo en la cita internacional debido a una lesión antes del Mundial.

Aunque se rumoreó de la posibilidad de que Benzema haría parte del proceso de Didier Deschamps con miras a la Eurocopa 2024, el delantero del Real Madrid anunció este lunes, 19 de diciembre, su retiro de la selección francesa.

"He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza", expresó Benzema en su cuenta de Twitter para darle un adiós a su etapa con la selección francesa.

Sin duda, el fútbol no recompensó a Benzema con la selección de Francia, pues en sus convocatoria con los galos pasó malos ratos: en Brasil 2014 no tuvo una buena presentación y en Rusia 2018 no hizo parte de la lista de convocados por temas legales.

Benzema debutó en 2007 con la selección de Francia y 15 años después se despide entre amores y odios por sus polémicas actuaciones con los galos durante años.

Karim Benzema alcanzó a disputar 97 partidos con Francia, en los cuales anotó 37 veces y dio 20 asistencias a lo largo de su carrera con los galos. Su único título: la Liga de Naciones en 2021; mientras que, en la categoría sub-20, sumó dos: Meridian Cup y Europeo.

Con el ocaso de su carrera a la vista, Benzema da sus últimos pasos como futbolista profesional después de que en el 2022 conquistara el Balón de Oro por su excelente actuación en la Champions League con el Real Madrid.

