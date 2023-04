Líder de Los del Sur admite que tiene contrato con Alcaldía de Medellín: “No somos quinteristas”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el líder de la barra Los del Sur, de Atlético Nacional , Andrés Felipe Muñoz, entregó detalles sobre la posición de las barras con respecto a la decisión del equipo para acabar con los patrocinios en el marco del rol que tienen con el club.

Esta situación ocasionó enfrentamientos entre aficionados del Atlético Nacional y la Policía , que llevaron a la suspensión del partido entre los Verdolagas y el América de Cali por la jornada 14 de la liga colombiana, en la que Junior siguió tomando aire tras vencer por 0-1 al Deportes Tolima.

El enfrentamiento entre miembros de la barra Los del Sur, la más grande del equipo de Medellín , y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía ocurrió minutos antes de que los equipos saltaran a la cancha y durante una semana de tensión entre los aficionados y los directivos del club.

Con respecto a estos hechos, Muñoz aseguró que no se trató de una situación premeditada, que no la lideró y calificó la situación como vergonzosa: “Lo que ocurrió es injustificado, es ridículo y vergonzoso. No ha sido nuestro estilo nunca”.

Habló sobre las críticas por el comportamiento y la relación con el club con respecto a los pagos a hinchas dijo: “No nos cortaron ningún chorro, lo que hicieron fue cesar una contratación que teníamos”.

Sobre la polémica que se ha generado por los vínculos que la barra pudiera tener con la Alcaldía de Daniel Quintero , el líder barrista admitió, que sí tiene un contrato con la misma, que se debe a su gran cantidad de seguidores en redes sociales, y aclaró que su función es acompañar la difusión de algunos proyectos de presupuesto participativo de una secretaría en particular.

Muñoz fue enfático en afirmar que es franco y honesto, y que no hay nada ilícito en su relación con la Alcaldía. Además, negó que las barras sean ‘quinteristas’, y afirmó que trabajan con todas las administraciones desde la alcaldía de Sergio Fajardo hasta el día de hoy.

En este mismo sentido, Muñoz fue enfático en decir que en la barra puede haber personas con diferentes pensamientos políticos, incluyendo quinteristas, uribistas, fiquistas o fajardistas, pero afirmó que son demócratas y trabajan en todas las obligaciones misionales y contractuales que tengan todas las administraciones.

El líder barrista reiteró que con respecto a los hechos presentados el pasado domingo, reconocen una responsabilidad, sin embargo, destacó que llevan muchos años de trabajo en pro de la convivencia y la logística en los estadios cuando juega el equipo, “nosotros llevamos muchos años de trabajo y reconocimiento” dijo.