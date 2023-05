Mundial Sub-20: Argentina, el primer clasificado a octavos de final

La Selección Argentina Sub-20 derrotó por 3-0 a Guatemala por la segunda jornada del Grupo A, en un encuentro que se disputó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y que le permitió a los anfitriones asegurarse su pasaporte a los octavos de final del torneo.

Con goles de Alejo Véliz, Luka Romero y Máximo Perrone, la Albiceleste se impuso con autoridad ante los centroamericanos para seguir con puntuación ideal de seis unidades, mientras que los Chapines cierran la zona todavía sin sumar enteros, con Nueva Zelanda en la segunda posición con cuatro y Uzbekistán con uno.

El técnico Javier Mascherano de Argentina hizo dos cambios con respecto al once inicial ante Uzbekistán con los ingresos de Tomás Avilés en defensa y Juan Gauto en ofensiva para darle rotación a su plantilla.

Por el lado de la Guatemala del entrenador mexicano Rafael Loredo también hubo tres modificaciones con respecto al debut ante Nueva Zelanda con los ingresos Rudy Muñoz, Jeffry Bantes y Arian Recinos.

El equipo local fue más que su rival desde el inicio del partido con Valentín Carboni y Matías Soulé como ejes para abastecer a Alejo Véliz y Juan Gauto.

Y en el minuto 17 la Albiceleste logró la primera ventaja en el tanteador con un preciso centro justamente de Juan Gauto para que Alejo Véliz le gane en el salto a los dos defensas centrales para dejar sin opciones a Jorge Moreno.

Guatemala tuvo una opción con Arquímedes Ordóñez en el eje y un remate de Carlos Santos que encontró una buena reacción del portero Federico Gómez Gerth para tirar el balón al tiro de esquina.

Alejo Véliz y un disparo de Matías Soulé marcaron las dos opciones de la Argentina para aumentar la ventaja pero no tuvo la fineza para convertir y se fue al descanso con la mínima en el tanteador.

En el complemento Carlos Santos recibió la segunda amonestación en el minuto 57 y apenas cinco minutos después Argentina aumentó la ventaja con un remate exquisito del ingresado Luka Romero que dejó estéril el esfuerzo de Jorge Moreno.

A partir de ese momento, tanto la Albiceleste como la Bicolor rotaron sus banquillos y el partido lentamente fue llegando a su final con un tiempo para la expulsión en Argentina del defensa central Tomás 'Toto' Avilés en el minuto 81 por una dura entrada contra Edy Palencia.

Sin embargo, en el último minuto de descuento, Argentina llegó al tercer tanto con un rebote que capturó Máximo Perrone para definir en soledad.

La tercera y última fecha de este Grupo A se disputará el viernes próximo también con una doble jornada: en Santiago del Estero jugarán Uzbekistán ante Guatemala mientras que Argentina se mudará a San Juan para definir la primera posición con Nueva Zelanda.

