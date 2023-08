Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia: "Hay que educar al jugador, que vea fútbol"

Falta poco para que de inicio las Eliminatorias de la Conmebol de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por esta razón, ya desde la Federación Colombiana de Fútbol terminan de ultimar detalles para que la Selección Colombia tenga todas las garantías al igual que Néstor Lorenzo pueda trabajar con tranquilidad.

En la antesala de las Eliminatorias, comenzó el Congreso de Fútbol 2023 en la ciudad de Barranquilla y desde allí, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo , dio a conocer varias reflexiones para el equipo y él de cara a la competencia, además manifestó algunos deseos que tiene en el fútbol colombiano.

Los retos de Néstor Lorenzo en el fútbol colombiano

Inicialmente el argentino fue enfático al decir que hay mucho por mejorar en el jugador colombiano para que este tenga la capacidad de entender los momentos del fútbol. Lorenzo aseguró que su deseo es que Colombia tenga una excelente base desde que "empieza cuando un chico va, y ustedes lo agarran en una escuelita, en una academia o en un club y empiezan a ayudarlos a desarrollar".

"Lo que queremos es que el fútbol colombiano sea un gran equipo, desde la base, hasta la cúspide y como dije antes que el proceso no empieza en una citación, ni termina en una citación de la selección mayor (...) El tipo de liderazgo que ejercemos no es ser un cacique ni dar órdenes, sino estar al servicio de todos ustedes", añadió.

Selección Colombia. Federación Colombiana de Fútbol.

Asimismo, el argentino dijo que es necesario educar al jugador: "Educar al jugador que vea fútbol, muchos jóvenes no ven fútbol. Es bueno que aprendan a leer el fútbol, a entender de fútbol, a entender el juego (...) Por eso es un poco la tarea de hacerlos responsables a los jugadores grandes, y decirles: 'tomá, mírate'. Y cuando nos encontremos otra vez, vamos a charlar un poquito sobre qué hiciste, qué no hiciste, porqué te pasó esto, porqué no", puntualizó.

Por último, Lorenzo manifestó que su deseo es que la Selección Colombia se el reflejo del fútbol colombiano, desde los más jóvenes hasta los más profesionales. Tanto clubes como entrenadores, según él, deben hacer parte de la transformación deportiva en el país.

Selección Colombia // Foto: AFP

La Selección Colombia debutará a comienzos de septiembre en las Eliminatorias

Y es que falta poco, será el próximo 7 de septiembre ante Venezuela la primera cita del cuadro tricolor cuando enfrente a Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla, sede que, según el argentino, es una pieza clave para el equipo.

"En cuanto a la sede hay una razón histórica y otra logística. Acá siempre, que sea lo mejor para la Selección Colombia. Eso lo vamos a ir eligiendo paso a paso", dijo el argentino, quien además mostró su apoyo para que la capital del Atlántico siga siendo la casa tricolor.

Selección Colombia // Foto: AFP

