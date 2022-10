Pinto resaltó la formación de la Selección Colombia preolímpica

Aseguró que estos partidos preparatorios no pueden verse como amistosos, esto con el fin de lograr una buena sinergia entre los jugadores que afrontarán los Juegos Olímpicos (Lea también: Colombia Sub-23 jugaría amistosos ante Honduras previo a repechaje de Olímpicos ).

“Queremos preparar el equipo bien para lo que van a ser los Olímpicos, estamos ratificando unos jugadores que son de la de mayores pero principalmente de la sub 23, los demás son muchachos que se pueden ir acercando a la selección absoluta”, indicó el santandereano.

Frente a la Selección Colombia y su rival, el combinado de Estados Unidos, Pinto señaló que la el proceso del profesor ‘piscis’ Restrepo es muy bueno y puede prometer cosas positivas de cara al repechaje que los acerque a Río 2016 (Lea también: Juan Carlos Osorio silencia a sus críticos sumando su segundo triunfo con México ).

“EEUU no es un equipo fácil, pero créame que con la nómina que tiene Colombia de muchachos bien formados a nivel internacional no creo que haya problema, es bueno el proceso que trae ‘piscis’ desde la sub 20 y no quiero decir que se tomen confianza”, manifestó el extécnico mundialista.