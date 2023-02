Se confirma tiempo de baja de Mbappé: se perderá la ida de Champions con el PSG

El delantero del París SG Kylian Mbappé , lesionado en un muslo, será baja por una duración estimada en tres semanas y se perderá el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones en casa contra el Bayern Múnich, el 14 de febrero, anunció este jueves su club.

El número 7 del PSG sufre "una lesión del muslo izquierdo" contraída en el partido de Ligue 1 del miércoles en Montpellier (3-1).

El delantero se perderá también el duelo de octavos de final de Copa de Francia, el miércoles en Marsella, pero su baja parece compatible con un regreso de cara al duelo de vuelta de octavos de Champions, el 8 de marzo en Alemania.

Publicidad



La ausencia del francés para la Champions es una gran pérdida para el PSG, sobre todo cuando el atacante de 24 años domina las estadísticas de esta temporada: Mbappé está actualmente en cabeza de la clasificación de goleadores de la competición europea, empatado con Mohamed Salah (7 tantos).

El miércoles, el entrenador Christophe Galtier se había mostrado confiado en recuperarlo.

"Es una contusión o un hematoma, no sabemos todavía. No hay demasiada preocupación", había declarado, evocando "un golpe detrás de la rodilla y en el músculo".

Publicidad

En las imágenes de Canal+ tomadas tras el partido, se ve a Mbappé comentar su lesión en los pasillos de los vestuarios, declarando: "Me he lesionado en un apoyo, me duele demasiado".

Esta baja para la ida, despierta malos recuerdos para Mbappé y el PSG.

Como en 2020

El delantero ya se perdió por lesión (pantorrilla) el partido de vuelta de semifinales en campo del Manchester City (2-0, derrota por 2-1 en la ida), en mayo de 2022, y abordó disminuido la Final a ocho de la Liga de Campeones en agosto de 2020, en Lisboa, por problemas en un tobillo.

Publicidad

Lesionado en la final de Copa de Francia contra el Saint Etienne, tras una entrada de Loïc Perrin, regresó para la última media hora del partido de cuartos de final de aquella Final a ocho de Champions contra el Atalanta de Bérgamo (2-1), aunque tal vez no estaba en su mejor estado, fallando en la final una gran ocasión frente a Manuel Neuer (victoria por 1-0 para el Bayern).

En esta ocasión, Mbappé se lesionó tras un contacto con el centrocampista del Montpellier, Léo Leroy, hijo del exjugador del PSG, Jérôme Leroy.

La noche de Mbappé no fue de las mejores en Montpellier, ya que falló dos penales, al tenerse que repetir el primero, que también había errado.

Publicidad

Como el club parisino no logró, por problemas administrativos imputados al Chelsea, fichar al extremo marroquí Hakim Ziyech, Christophe Galtier tendrá que contar con el poco experimentado Hugo Ekitike contra el Bayern.

Por su parte, tras dejar también por lesión el partido en Montpellier, el defensa español Sergio Ramos debía efectuar "exámenes complementarios" este jueves, precisó el PSG.

El club parisino, que busca su primer título de Liga de Campeones, gran objetivo de sus propietarios cataríes, ya está privado también, en defensa, de Presnel Kimpembe y de Nordi Mukiele, mientras que Neymar descansó el miércoles para recuperarse de una "fatiga muscular".

Le puede interesar: