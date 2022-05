Selección Colombia reservó el Red Bull Arena para amistoso, pero no tiene rival: Blog Deportivo

Después del fracaso de la Selección Colombia por no lograr clasificarse para el Mundial Qatar 2022, que se jugará entre noviembre y diciembre de este año, la Federación da vuelta a la pagina y se prepara para afrontar un par de amistosos en menos de un mes.

Según reveló el director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, además del encuentro que tiene programado la Selección para el próximo 5 de junio contra Arabia Saudita, la ‘Tricolor’ estaría buscando rival para un segundo partido.

“El NY Red Bull Arena lo reservó alguien cercano a la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, la Selección tiene un partido confirmado que se jugara el 5 de junio, en España, contra Arabia Saudita”, señaló.

Seis días después, el sábado 11 de junio, se jugaría el partido del cuál aún no se conoce rival, pues no hay selecciones disponibles. “Está disponible Bolivia, Paraguay y Ecuador no quiere jugar contra Colombia”, agregó.

Entre las selecciones que parecen podrían tener disponible esa fecha para un posible partido con Colombia, se encuentran los equipos de Nigeria, México y Ghana, pero entre los requisitos que esta última pide, es la cantidad de 500.000 dólares por el partido.

