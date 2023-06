Técnico de Atlético Nacional responde a su ausencia en rueda de prensa: "El silencio habla más"

Este martes, 6 de junio, previo al duelo entre Atlético Nacional y Olimpia por la quinta fecha de la Copa Libertadores, el técnico Paulo Autuori atendió medios de comunicación para analizar su rival paraguayo, además responder por su ausencia en la rueda de prensa tras el duelo ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay.

"A veces el silencio habla mucho más que las palabras, por eso. Creo que en el que toca en la reflexión, algo que siempre hablo y hago es reflexionar, cuando toca reflexionar tengo que entender que una cosa son las circunstancia y otra las características. La pregunta qué hago, si es una característica no hablar después del partido y algo sustancial que me parece importante. Me encanta el teatro y parece que todo lo que ha pasado en Rionegro fue una clase de teatro de baja calidad", manifestó Paulo Autuori en rueda de prensa.

Por otro lado, sobre el duelo ante Olimpia, de Paraguay, el brasileño confirmó que Dorlan Pabón no viajará con el equipo verdolaga debido a una molestia física que presentó en el duelo ante Águilas Doradas. Además, aseguró que el equipo es consciente de la "grandeza de la institución" y por eso hará todo lo posible por jugar un gran partido contra su rival.

"Es un partido importante para nosotros y días después tendremos otro igual. Hay que manejar bien las cosas, a Dorlan hay que cuidarlo, pues es un jugador importante para nosotros, son las circunstancias (...) Cuando toca hablar personalmente, me gusta tú a tú las relaciones con las personas, especialmente con las mujeres, ok", dijo el técnico brasileño.

Publicidad

El duelo entre Atlético Nacional y Olimpia está programado para este jueves, 8 de junio, en Asunción, sobre las 8:00 de la noche. Asimismo, este fin de semana tendrá que definir su futuro en la Liga BetPlay para disputar la gran final.

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC