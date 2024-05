Yerson Mosquera, concentrado en la Selección Colombia: "No voy a regalar nada"

El defensor Yerson Mosquera expresó en Blog Deportivo su felicidad por el llamado de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Estados Unidos y Bolivia, que se jugarán el 8 y 15 de junio, respectivamente. Además, habló de su futuro deportivo.

Opinó que no se siente con ventaja con otros jugadores, pues él, al ser polifuncional, puede ocupar varias posiciones en la zaga defensiva. Señaló que hay otros futbolistas en buenas condiciones, entonces todos pueden aportar al equipo nacional.

"Un tío mío que se llama Jhon Jairo Murillo, él sabía que yo jugaba de medio centro y me ponía a jugar de de central. Como era uno de los más grandes en el equipo, entonces me ponía a ayudarlo ahí con mi juego aéreo y todo", añadió el defensor, quien también recordó que, cuando pequeño, incluso jugó como arquero.

Asimismo, comentó la preparación que ha tenido con el Villarreal, pues en un reciente partido se preparó para enfrentarse a las gambetas de Vinicius, pero no jugó. Sin embargo, sí se midió con el nivel del brasileño Rodrigo, quien podría ser rival en el Grupo D de la Copa América.

"Tiendo a analizar a cada uno de los jugadores que me voy a enfrentar. Los miro, veo que hicieron los últimos partidos, todo y si, claro, frente a Rodrigo, es un jugador espectacular que tiene grandísimas cualidades. Pero más allá de eso, yo creo que ellos son conscientes de que uno también se está jugando de todo por el todo y está mi país primero. Entonces saben que voy a ir con todo y no les voy a regalar nada", dijo.

¿Se queda en el Villarreal?

En la página de fanáticos del equipo español realizaron una publicación en la que afirman que este viernes será el último partido del colombiano, pero también dice que los enamoró con su talento. Aunque no se ha confirmado su futuro para la temporada 2024-2025, el defensor tiene contrato por dos años con el Wolverhampton y se espera definir en los próximos días dónde jugará.

"Yo estoy cumpliendo aquí, tengo mi préstamo aquí y no quiero tratar de saltarme todo eso. O sea, si se da la oportunidad de quedarme, perfecto. Y si no, pues sería agradecerle al club y a la gente que me ayudó y me apoyó mientras yo estuve, pero claro que es sueño y sería una buena oportunidad si me quedo aquí", comentó.

Yerson Mosquera también comentó que, por el momento, no ha podido hablar de este tema con el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pero tiene claro que desea estar enfocado totalmente en el equipo nacional.