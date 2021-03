Mi cabeza se quedó en la injusticia del VAR: Teo sobre gol anulado ante Nacional

Luego del encuentro Junior - Nacional el pasado domingo en Medellín en el que el VAR invalidó un gol de Teófilo Gutiérrez y, tras ser expulsado del juego por agredir a su excompañero Jarlan Barrera con un cabezazo, el barranquillero escribió un contundente mensaje sobre lo ocurrido, calificando la actuación del VAR "como injusta".

"El carácter no se construye con los pies, se desarrolla con la cabeza. Mi cabeza se quedó en la injusticia del VAR al anular lo que justamente conseguimos con los pies", dijo Teo en Instagram, quien también lamentó su expulsión.

"Lamento mucho lo ocurrido, porque más que un equipo somos un cuerpo de jugadores y como cuerpo, el error de un miembro afecta a todo el cuerpo. Esto también lo superaremos y saldremos victoriosos", afirmó el jugador.

Precisamente, sobre estos hechos, Amaranto Perea no se quedó atrás y dio su punto de vista.

"Yo confío en el VAR, me parece una herramienta buena y lo que sí me preocupa es los criterios que se usan para resolver jugadas. No estoy en contra de que la herramienta entré y se repite lo que realmente se ve. Por el otro lado, la jugada nos condicionó mucho, nuestros jugadores se salieron un poco del objetivo, empezaron a pelear y perdieron enfoque", dijo Perea al terminar el juego.

