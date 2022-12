No podemos desconocer lo que ha hecho Pékerman: Ramón Jesurun

“Hay una frustración, un dolor por los últimos dos resultados, especialmente el de Chile porque nos creó un desbalance, pero no podemos salir ahora a desconocer lo que el profesor Pékerman ha hecho”, dijo. (Lea también: Vidente que predijo presidencia de Trump dice que Colombia clasificará al Mundial )



Agregó que sería una pésima decisión “salir como locos” a tomar una decisión de esas cuando no hay motivos de fondo.



“No tenemos ‘plan b’ ni hemos pensado en ‘plan b’. No hay ninguna posibilidad de hacer ningún viraje por parte de nosotros”, explicó.



Manifestó que sería un error y un absurdo prescindir del cuerpo técnico a estas alturas, al mismo tiempo que se mostró confiado en que Colombia clasificará a Rusia 2018.