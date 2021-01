“Por una miadita de noche”: Rigo Urán se fracturó un dedo en un accidente casero

El ciclista Rigoberto Urán tuvo un accidente casero que lo dejó con fractura en el dedo pequeño del pie, según publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con el mensaje, el hecho ocurrió la noche del domingo y, con su particular manera de contar lo acontecido, el ciclista dijo que pasó cuando iba al baño.

“Mijitos me fracture el dedo pequeño del pie con la punta de la cama, por una miadita en la noche. A veces no sé si soy de buenas o de malas. Otra fractura para mi palmarés, pero nada nos frena”, escribió

El pasado domingo, el ciclista colombiano publicó una foto en el lugar donde, se dice, fue arrojado el cadáver de su padre, víctima de la violencia en Colombia.

“En Urrao hemos sido víctimas del conflicto armado, aquí estoy con un corazón resiliente donde hace 20 años asesinaron y arrojaron al río a mi papá. Estoy convencido que los Colombianos buenos somos más”, escribió.