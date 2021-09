Tengo que ser fuerte: Fabra reveló la difícil situación que ha vivido tras muerte de su padre

Este lunes 27 de septiembre se habló en Blog Deportivo sobre las críticas que ha recibido el lateral colombiano Frank Fabra por su rendimiento en los últimos meses, sin embargo, el colombiano ha salido figura en los últimos dos encuentros de Boca Juniors y reveló que le ha costado volver a su nivel acostumbrado debido a la difícil situación que ha vivido su familia por la reciente muerte de su padre.

A propósito del tema, el colombiano habló en un medio de comunicación argentino y despejó las dudas entorno a su rendimiento.

“Estoy mucho mejor, desde los 13 años no convivía con mi papá y dejar de compartir momentos con él fue muy difícil. Tengo que seguir fuerte, metiéndole porque tengo una familia detrás que me apoya y que necesita lo mejor de mí”, dijo.

Fabra aclaró que le ha costado la vuelta a la competencia de alto nivel precisamente por esta situación tan difícil que tuvo que vivir.

“Es difícil, los primeros partidos que vuelvo de lo de la muerte de mi papá no entrené ni una sola vez, llevaba tres semanas sin entrenar, pero el equipo me necesitaba porque Barco tenía un golpe”, afirmó.

Fabra finalizó diciendo que “la gente juzga porque no estaba bien, pero ellos no saben que yo estaba sin fútbol, sin entrenar. He pasado momentos increíbles en este club, campeón de muchas cosas y no me puedo dejar llenar la cabeza”.

