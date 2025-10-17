Asofondos advierte iniciativa de Gobierno sobre pensiones: "Diversificar protege a colombianos"

Asofondos alertó en Mañanas Blu 10:30 A.M. el impacto que podría generar la iniciativa del Gobierno que, según declaraciones de la directora de la Unidad de Regulación Financiera, busca restringir la inversión de los fondos privados de pensiones en el exterior.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que obligar a los fondos a destinar una mayor proporción de sus recursos al mercado local reduciría la diversificación de los portafolios y pondría en riesgo la protección que hoy brindan esos ahorros a los trabajadores colombianos.

Velasco recordó que la diversificación es “una de las características principales de los portafolios” y recurrió a una metáfora simple: “No es buena idea tener todos los huevos en la misma canasta”.

Entonces si Colombia va mal, pues la rentabilidad de los ahorros pensionales de los colombianos no tienen por qué ir mal. Y cuando uno diversifica e invierte afuera, pues protege a los colombianos de las eventualidades de nuestro país añadió el presidente de Asofondos.

En ese sentido, explicó que los fondos invierten en una mezcla de activos —renta fija y variable, vehículos de capital privado y activos en diferentes jurisdicciones— y que esa estrategia ha permitido, en promedio, una rentabilidad de cerca de 7 % por encima de la inflación en los últimos 25 años. En ese contexto, estimó que aproximadamente la mitad del portafolio está colocada en el exterior, mientras que la parte en renta fija internacional representa apenas un 5 %.



Blu Radio Foto: Blu Radio, referencia

Desde Asofondos señalan que los fondos ya han sido históricamente socios de la inversión en Colombia: han financiado carreteras, puertos, aeropuertos y proyectos de energía, incluidas energías limpias. Sin embargo, Velasco advirtió que hoy las oportunidades locales son menores —con niveles de inversión que se han reducido respecto a momentos pasados, cuando llegaron a representar alrededor del 24,25 % del PIB, frente a niveles actuales cercanos al 16–17 % del PIB—, por lo que forzar un mayor encaje interno podría provocar que esos recursos no encuentren alternativas de calidad donde colocarse.

Velasco dijo que Asofondos está atento a los detalles del decreto que, según la directora Mónica Higuera, sería publicado para comentarios próximamente, y pidió que cualquier cambio se discuta “a la luz de los hechos y de los datos” junto con los administradores de los ahorros pensionales. La entidad insiste en que la prioridad debe ser multiplicar y proteger los recursos de los trabajadores, buscando siempre mayor rentabilidad y seguridad mediante la diversificación.