Economía  / Pese a alertas, Gobierno avanza en proyecto para aumentar ahorro de pensiones en mercado nacional

Pese a alertas, Gobierno avanza en proyecto para aumentar ahorro de pensiones en mercado nacional

Próximamente se publicará este proyecto de decreto para recibir los comentarios por parte de la ciudadanía, gremios y demás agentes del sector.

Pensiones AFP
Pensiones
AFP, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Hay preocupación en varios sectores económicos del país tras el anuncio que hizo la directora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, del plan del Gobierno para que los fondos privados de pensiones destinen una mayor proporción de sus recursos a inversiones en el mercado local.

Aunque no entregó detalles adicionales, la directora señaló durante su intervención en el Congreso de Asofiduciarias que, en el marco de las facultades del Gobierno, en los próximos días se publicará este proyecto de decreto para recibir los comentarios por parte de la ciudadanía, gremios y demás agentes del sector.

En varias ocasiones el Gustavo Petro ha pedido a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, revisar la regulación actual que le permite a los fondos de pensiones invertir parte de los aportes en mercados fuera de Colombia, cuestionado que más de la mitad de ese ahorro de los trabajadores estuviera en el exterior.

Reforma pensional en Colombia
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

Por ejemplo, esta fue una de las instrucciones dadas durante el consejo de ministros del pasado 15 de julio.

"Yo le he pedido a Germán que saque el decreto o que al menos elimine lo que creó Santos, que quitó la prohibición de sacar el dinero ahorrado por los trabajadores de los AFP fuera del país, esto hay que derogarlo", solicitó el presidente.

Desde ese momento, y ahora que el Gobierno avanza en el proyecto, diferentes sectores han alertado por los riesgos que implicaría esta modificación, aunque no se conocen los detalles de si habrá restricciones específicas.

Para algunos expertos, se podría afectar la libertad de inversión y aumentar la vulnerabilidad ante la volatilidad de los mercados pues no habría diversificación.

“Esperemos este decreto no sea aprobado. Los trabajadores colombianos y el propio Gobierno se favorecen de tener mayores rendimientos del ahorro pensional invertido en otros mercados financieros: mayores retornos, mayores pensiones, menor presión fiscal para futuros gobiernos”, escribió José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios, Anif.

