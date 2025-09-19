Colombia bate récord en transporte de carga: 13 millones de toneladas se movilizaron en agosto

En agosto de 2025, el transporte de carga en Colombia registró cifras históricas: 13, 2 millones de toneladas movilizadas en las carreteras del país y 936 millones de galones transportados, lo que representó un crecimiento del 79,6 % frente al mismo mes del año anterior.

Entre los productos más movilizados estuvieron el maíz (más de 605.000 toneladas), bebidas no alcohólicas (450.000 toneladas), cementos y morteros (435.000 toneladas) y otros productos de consumo masivo.

En el caso de los líquidos, las cifras estuvieron concentradas en los aceites derivados del petróleo, que representaron el 44 % del total, seguidos por los crudos (33 %) y el gas de petróleo (3 %).

Blu Radio. Petroleo // Foto: Referencia AFP

Por regiones, el Valle del Cauca encabezó la movilización de carga sólida, con más de 2,5 millones de toneladas, impulsado principalmente por el Puerto de Buenaventura. Le siguieron Cundinamarca (1,8 millones) y Antioquia (1,3 millones).



En cuanto a carga líquida, la Orinoquía tomó la delantera, con el departamento del Meta encabezando (197 millones de galones), junto a Santander (113 millones) y Casanare (103 millones).

"Hemos concertado, con Ministerio de Defensa, un plan de choque: tres corredores priorizados, además de los corredores que ya tienen un plan especial. Priorizamos sur del César, vía Panamericana y Quibdó - Medellín. Tenemos prevista, y ya se ha empezado a realizar, la instalación de cámaras, drones, despliegue de la fuerza pública, acompañamiento de los transportadores en vía y un dispositivo completo", dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.