En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El TLC con Estados Unidos sigue vigente: Amcham

El TLC con Estados Unidos sigue vigente: Amcham

El gremio desmintió al presidente Gustavo Petro, quien en un trino aseguró que el acuerdo comercial entre ambos países dejó de existir en abril.

descertificación de Estados Unidos a Colombia
Relación entre Estados Unidos y Colombia
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos sigue vigente, según aseguró este lunes, 20 de octubre, la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en respuesta a un mensaje en X del presidente Gustavo Petro ,quién aseguró que el acuerdo está acabado desde abril, cuando la administración de Donald Trump comenzó con el aumento de aranceles globales.

En los últimos meses, el Gobierno Trump le impuso a Colombia aranceles del 10 % que afectan a cerca de la mitad de la canasta exportadora.

"El TLC no está suspendido. Sigue vigente. Lo anunciado por Estados Unidos no lo termina ni lo suspende automáticamente. El arancel de 10 % de EE. UU. no suspende el TLC. Es un recargo adicional sobre sus importaciones (nuestras exportaciones), sustentado en IEEPA y una emergencia; el TLC sigue vigente" explicó el gremio a través de un comunicado.

Banderas de Colombia y Estados Unidos
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Fotos: AFP

A pesar del incremento de aranceles, el tratado sigue aplicando en temas como "reglas de origen, servicios, compras públicas, propiedad intelectual y sus demás disciplinas".

Estados Unidos continua siendo el principal socio comercial de Colombia y el principal destino a sus exportaciones, con cerca del 30 % del total.

Le puede interesar:

  1. Billetes colombianos
    Billetes colombianos
    Foto: Blu Radio
    Economía

    ¿Aranceles de Estados Unidos tendrían gran impacto en la industria farmacéutica?

  2. Gustavo-Petro-AFP.png
    Presidente Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Nación

    Centro Democrático culpa a Petro por retiro de ayuda de EE. UU. y nuevos aranceles de Trump

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Donald Trump

Aranceles

Tratado de Libre Comercio TLC

Publicidad

Publicidad

Publicidad