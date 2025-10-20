El TLC con Estados Unidos sigue vigente: Amcham

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos sigue vigente, según aseguró este lunes, 20 de octubre, la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en respuesta a un mensaje en X del presidente Gustavo Petro ,quién aseguró que el acuerdo está acabado desde abril, cuando la administración de Donald Trump comenzó con el aumento de aranceles globales.

En los últimos meses, el Gobierno Trump le impuso a Colombia aranceles del 10 % que afectan a cerca de la mitad de la canasta exportadora.

"El TLC no está suspendido. Sigue vigente. Lo anunciado por Estados Unidos no lo termina ni lo suspende automáticamente. El arancel de 10 % de EE. UU. no suspende el TLC. Es un recargo adicional sobre sus importaciones (nuestras exportaciones), sustentado en IEEPA y una emergencia; el TLC sigue vigente" explicó el gremio a través de un comunicado.

Banderas de Colombia y Estados Unidos Fotos: AFP

A pesar del incremento de aranceles, el tratado sigue aplicando en temas como "reglas de origen, servicios, compras públicas, propiedad intelectual y sus demás disciplinas".



Estados Unidos continua siendo el principal socio comercial de Colombia y el principal destino a sus exportaciones, con cerca del 30 % del total.