Apenas arrancó 2026 y ya subió la empanada y el corrientazo

El incremento del salario mínimo empezó a regir a partir del 1 de enero y los pequeños comerciantes del sector gastronómico ya están viendo las consecuencias del alza, no solo en sus productos, sino también en su nómina.

Alimentos como empanadas, ensaladas de frutas, almuerzos ejecutivos y corrientazos han revalido sus precios por el aumento de los insumos para preparar sus productos.

Pequeños y medianos comerciantes hablaron en los micrófonos de Blu Radio para expresar su preocupación y descontento por el alza del 23 % que estableció el Gobierno.

“Mínimo cada ensalada de frutas nos tiene que subir 2.000 pesos porque tenemos que hacer un incremento mínimo del 11 % para poder suplir ahora esos precios que debemos pagar. En 2025, una ensalada costaba 14.000 pesos, ahorita mínimo tiene que quedar en 15.500”, aseguró María Camila Quintero, administradora y socia de una frutería.



Por su parte, los restaurantes tendrán que subir el valor de los corrientazos y platos ejecutivos, para evitar recortar la nómina. Ese es el caso de Maryori, una empresaria dueña de un restaurante en el barrio Floresta en la localidad de Suba, quien a pesar de sus esfuerzos le preocupa mantener su nómina porque los precios por empleado aumentaron bastante.

“Aumenta las verduras, los abarrotes, los servicios públicos, aumenta todo, absolutamente todo. El almuerzo que nosotros vendemos acá es un almuerzo ejecutivo, tiene un costo de 15.000 pesos. Cualquier menú que tú escojas, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo, quedaría en 18.500 pesos, el aumento pues es bastante alto, porque un trabajador acá se gana 72.000 pesos diarios con todo y, ahora sale por 102.000 pesos cada persona”, indicó.

Hasta las empanadas subirán de precio. Un alimento tan común y deseado en el día a día de los colombianos, tendrá un impacto al alza, también por los insumos.

“Nos cogió desprevenidos el aumento en el porcentaje porque nosotros habíamos previsto un aumento pensando en el IPC o un rango como el 10 % para este año, entonces digamos que en esa medida se hizo como el ajuste desde diciembre, pero esto ya duplica el rango que teníamos en mente. Para este momento del año nosotros no volvemos a realizar ajuste, nosotros hacemos ajuste de precios a mitad de año, porque sabemos cómo le impacta eso a los clientes”, explicó Santiago López, administrador de un local de empanadas.

Los comerciantes siguen a la expectativa y con incertidumbre de cómo estos aumentos afectarán sus precios de los productos y de los insumos que necesitan para lo que ofrecen. Muchos de ellos también hicieron un pedido al gobierno, esperando alivios o incentivos de parte para no afectar tanto sus bolsillos.

