Finanzas personales  / Apenas arrancó 2026 y ya subió la empanada y el corrientazo

Apenas arrancó 2026 y ya subió la empanada y el corrientazo

El aumento del salario mínimo está impactando sobre los precios de alimentos básicos, obligando a pequeños comerciantes a subir precios o recortar su nómina.

