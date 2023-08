Gasolina seguirá subiendo en septiembre para todos, menos para los taxistas, confirma minminas

En diálogo con Mañanas Blu , el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó que los precios de la gasolina seguirán aumentando el próximo mes. Durante la conversación con el periodista Néstor Morales, el ministro dijo que solo los taxistas no recibirán este incremento.

Camacho dijo que el beneficio para este gremio obedece a las mesas de trabajo con el gremio para definir un tratamiento diferencial en el aumento de los precios de los combustibles.

"Estamos definiendo un tratamiento diferencial y esperamos entre hoy y mañana tener un avance adicional al que tuvimos la semana pasada con ellos para definir cómo vamos a actuar a final de estas", manifestó.

Sin embargo, para el resto de la población, el panorama es diferente. A la pregunta de si la gasolina subirá para todos los colombianos en los próximos días, Camacho respondió: "Tenemos una reunión hoy con el ministro de Hacienda, quien es el que maneja la chequera y que está a cargo de cerrar el déficit. Estamos evaluando esas condiciones y yo creo que mañana tendremos que saber cuál va a ser la medida que vamos a adoptar."

El ministro insistió en aclarar que el precio del ACPM no subirá, como no lo ha hecho en el primer año de Gobierno de Gustavo Petro.

"Pues yo creo que hay un tratamiento diferencial que si logramos con los taxistas es importante, que es gente que vive en la economía popular, muchos del rebusque en los taxis. El ACPM no lo hemos tocado y creo que podemos hacer un esfuerzo para cerrar el déficit que queda del Fondo de Estabilización de Precios", afirmó Camacho.

Sobre la implementación de precios diferenciales para taxistas, el ministro reconoció los desafíos logísticos que podrían surgir y mencionó la posibilidad de establecer islas independientes de abastecimiento de combustible para taxistas. Sin embargo, señaló que la viabilidad de esta propuesta depende de factores prácticos como la disponibilidad de chips y códigos QR.