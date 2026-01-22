En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Hoy a las 6:00 p.m. Colombia iniciará la suspensión de venta de energía a Ecuador

Hoy a las 6:00 p.m. Colombia iniciará la suspensión de venta de energía a Ecuador

Las exportaciones se concentraron en meses de alta demanda, como agosto, septiembre y diciembre, cuando los envíos superaron los 60 millones de dólares mensuales, reflejando la dependencia del sistema ecuatoriano del suministro colombiano en momentos críticos.

Torre energía eléctrica. Foto: Twitter @MinMinas
Torre energía eléctrica.
Foto: Twitter @MinMinas.
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad