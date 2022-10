Impuesto a petróleo y carbón en la tributaria será proporcional a precios internacionales

El presidente Gustavo Petro y los partidos de Gobierno se reunieron en la mañana de este martes para definir cambios en la reforma tributaria. Además de eliminar el artículo que ponía impuestos a las pensiones, se anunciaron modificaciones a los impuestos al petróleo y al carbón, de esta forma, se aplicará proporcionalmente al precio internacional de dichas materias primas.

Así, se cobrará una sobre tasa al impuesto de renta al petróleo del 5 %, 10 % y 15 %, de acuerdo el precio internacional que esté marcando en el momento. Es decir, entre más alto esté el precio del barril, más impuesto pagará; el impuesto desaparecerá si el valor del barril llega a estar por debajo de los 30 dólares en la cotización internacional.

“Dependerán del precio internacional, entre más bajo sea el precio internacional no habrá sobretasa; aquí hay una fórmula matemática que traza unos percentiles hasta donde no hay sobre tasa, de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5 %, dónde del 10 % y, finalmente, para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15 %”, explicó el mandatario.

En ese sentido, el senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera, explicó que el cobro del 5% de sobretasa de renta empezaría con un precio internacional de 30 dólares por barril, toda vez que exportarlo tiene un costo aproximado de 28 dólares.

Sobre el carbón, el presidente Petro explicó que “hay una tasa diferencial para el carbón”, la cual comienza un “poco más tarde porque los costos de producción son diferentes” y llega hasta el 10 % de sobretasa al impuesto de renta, según recalcó.

Además, el mandatario aclaró que no se deducirán las regalías del impuesto de renta porque, aseguró, es un criterio “fundamental” que los bienes del subsuelo de la nación sean propiedad pública.

“(…) La nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son deducibles del impuesto de renta”.

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro anunció que el recaudo de la reforma tributaria estará, en el primer año, cercana a los 20 billones de pesos.

