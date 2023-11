Inicia discusión de salario mínimo: empresarios y trabajadores exponen sus expectativas

Este martes 28 de noviembre inician las conversaciones entre trabajadores y gremios empresariales para fijar el aumento del salario mínimo para el próximo año.

Actualmente el salario mínimo está en $1.160.000 más un auxilio de transporte de $140.606, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y Fabio Arias, presidente de la CUT (Central Unitaria de trabajadores), hablaron sobre las expectativas que tienen de cara al inicio de la negociación.

De acuerdo con Bedoya, por el momento mantienen prudencia con respecto a la revelación de las propuestas de cifras debido a que el dato de productividad no ha salido.

"Nosotros estamos esperando a que salga el dato de inflación de noviembre, que debe salir la primera semana de diciembre y el dato de productividad, que son las dos variables que hay que tener en cuenta para empezar este proceso de concertación. Hoy discutiremos cronograma de aquí a diciembre", señaló.

"A mí no me gusta especular con esas cifras porque pues de verdad el dato productiva no ha salido es parte de lo que se discutirá en las próximas semanas y eso nos dará la base", enfatizó.

Por su parte Fabio Arias, presidente de la CUT, explicó que por el momento están avanzando en la propuesta que presentarán.

Señaló que por el momento lo que definirán es el cronograma de discusión, por lo cual antes de ello no revelarán cuál es la cifra que pondrán sobre la mesa. "No queremos generar antes de lo que defina el cronograma, porque nos debemos de poner de acuerdo en eso", afirmó.

Sobre la propuesta que ha surgidos de un salario de dos millones de pesos, pero quitando todas las prestaciones, señaló que "Nosotros hemos mirado esa propuesta y consideramos que es una propuesta tendiente prácticamente a eliminar. Lo que nosotros llamamos las prestaciones sociales y una forma sin lugar a dudas de ahorro de los trabajadores nos colocaría en una dimensión absolutamente muy vulnerable y que por tal motivo no, no lo recomendaríamos".

En ese sentido, agregó que buscan las opciones para la formalización del empleo y dicha propuesta iría en contra de ello: "nosotros estamos es, por el contrario, mirando cómo se formaliza el trabajo y no cómo se informalista, porque esta es una forma de informalidad. Pierden exactamente todo lo que se concibe en el Código Sustantivo del Trabajo, es prácticamente derogar el Estatuto del Trabajo. Y nosotros pensamos que eso es absolutamente inconveniente y por eso muchos están pidiendo detener mientras se negocia el salario mínimo y las discusiones sobre la reforma laboral".

