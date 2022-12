Luego de que Colombia perdiera grado de inversión ante S&P, se produjo efecto dominó sobre empresas

En primer lugar, Ecopetrol perdió el grado de inversión con esta firma de riesgo, luego Davivienda, Findeter y la financiera de desarrollo nacional.

Más adelante hizo lo mismo con el grupo Sura, Isagen y Ocensa, un oleoducto de Ecopetrol.

Publicidad

Esto sucede porque las empresas, en la práctica, no pueden tener una mejor calificación que el país y, así muchas de estas compañías tengan sus finanzas sólidas, no tengan problemas financieros, estén bien, funcionando y operando bien, su principal centro operativo está en un país sobre el cual aumentó el riesgo entre los mercados, porque no tiene clara la hoja de ruta para estabilizar sus finanzas y por eso también son castigadas en su calificación crediticia.

¿Cuál es el impacto sobre estas empresas?

Esto quiere decir que cuando todas estas empresas salgan a buscar plata prestada a los mercados para sus planes, también tendrán que pagar intereses más altos y, en el caso de los bancos, al tener que fondearse más caro, se verán presionados a subir los intereses a sus clientes.

Publicidad

Es por eso que muchos analistas creen que si se deteriora aún más la calificación crediticia de Colombia y el país no se pone de acuerdo pronto para resolver los problemas fiscales y de endeudamiento, por este tema podrían subir tarde o temprano las tasas de interés de los créditos que adquirimos las personas en los bancos comerciales y en el ámbito empresarial, al perder el grado de inversión se podrían alterar muchos planes de financiamiento y expansión de estas compañías, como le ocurrió a Bancóldex.

En otras noticias de economía:

Publicidad

Para Fitch Ratings los problemas de orden público pueden frenar la recuperación económica.

Consejo Gremial pide veeduría internacional en jornadas de paro.

Disminuyó la confianza empresarial y la de los comerciantes en abril.

Más de 89.000 toneladas de productos que se iban a exportar están represadas en Buenaventura.

FMI plantea plan de aproximadamente US$50.000 millones para poner fin a la pandemia.

Escuche estas y otras noticias de economía en Negocios BLU: