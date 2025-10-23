Mandarle plata a un amigo no tendría retefuente; pagar con QR en un comercio formal sí

El Gobierno nacional está evaluando un decreto para que los pagos por medios digitales tengan retención en la fuente por cuenta del IVA, así como hoy en día ya existe la retención para el pago con tarjetas.

Sin embargo, quienes no son responsables del IVA, como la mayor parte de las personas naturales y los pequeños comercios, no se ven afectadas por la medida.

El parágrafo 3 del borrador de decreto es específico en ese punto:

"Se exceptúa de la retención en la fuente establecida en el presente artículo a los pagos o abonos susceptibles de constituir ingreso tributario a favor de personas naturales no responsables de IVA"



Es decir, a menos que sus amigos, el señor de los aguacates o la señora de las arepas declaren y paguen IVA, ni ellos ni usted se verán afectados por la medida incluso si la firma el presidente Gustavo Petro.

Esto aplica para Bre-b y para todas las billeteras digitales como Nequi o Daviplata que operan en ese ecosistema.



¿Quién va a tener que pagar más retefuente?

El objetivo del Gobierno es evitar el arbitraje entre medios de pago y ponerles a todos las mismas reglas de juego. Para el consumidor, en la práctica nada cambia, pero para el comercio formal sí.

Hoy en día cuando usted va a pagar una compra en un centro comercial se encuentra el datáfono y justo al lado puede ver el código QR. Si usted paga con tarjeta al comerciante le retienen 1.5% de IVA, si paga con el QR no le están haciendo la retención. En ambos casos paga exactamente el mismo IVA.

Publicidad

La retención no solo afectaría los pagos por QR, también aplicaría para tarjetas desmaterializadas y para pagos en línea.



Las cifras de Bre-b

Desde el inicio de operaciones el pasado 6 de octubre los colombianos han hecho pagos con Bre-b por 5.5 billones de pesos.

El pasado 22 de octubre 1.7 millones de clientes realizaron transacciones utilizando Bre-b.



La respuesta del MinHacienda

Según el Ministerio de Hacienda, las transacciones entre personas naturales que no son responsables de IVA no tendrían retención en la fuente y este decreto solo se firmará una vez se revisen los comentarios y se hagan los cambios.