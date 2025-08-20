¿Qué responde Olímpica a denuncia de Ministerio de Trabajo por supuesta precarización laboral?

El Ministerio de Trabajo interpuso una denuncia contra la cadena de supermercados Olímpica tras detectar presuntas irregularidades en las condiciones de contratación de parte de su personal. Según la entidad, existirían casos de trabajadores vinculados mediante esquemas de tercerización y jornadas laborales que no reflejarían un pago justo por las horas trabajadas, lo que podría constituir una forma de precarización.

Frente a los señalamientos, Olímpica respondió que respeta la normativa laboral vigente en Colombia y que está dispuesta a colaborar con las autoridades para aclarar la situación. La compañía enfatizó que sus procesos cumplen con los estándares legales y que su modelo de contratación busca garantizar empleo en distintas regiones del país, donde genera miles de plazas directas e indirectas.

El Ministerio aclaró que la denuncia hace parte de una investigación más amplia sobre el sector comercio y distribución, en el que se han encontrado posibles vulneraciones de derechos relacionados con jornadas extendidas, ausencia de pago de horas extras y condiciones de seguridad insuficientes. En el caso de Olímpica, el proceso se concentrará en verificar si la empresa recurrió a mecanismos de intermediación laboral que afecten la estabilidad de los empleados.

MinTrabajo asegura irregularidades en contratos de trabajadores de Olímpica Foto: Olímpica

De confirmarse las irregularidades, la compañía podría enfrentar sanciones económicas y la obligación de formalizar a quienes hoy estarían bajo esquemas no reconocidos como contratos de trabajo. El Gobierno ha reiterado que estas acciones se enmarcan en su estrategia de formalización laboral, con la que busca mejorar la calidad del empleo y garantizar condiciones dignas para los trabajadores.

Desde el pasado 15 de julio hemos recibido diversas visitas del Ministerio de Trabajo, atendidas con total apertura y colaboración, con la convicción de nuestro cumplimiento de la normativa laboral aplicable. Más aún, a la fecha desconocemos la existencia de querellas interpuestas por alguno de nuestros trabajadores. Se lee en el comunicado de Olímpica

Olímpica, por su parte, sostiene que actuará con transparencia durante el proceso y reitera su compromiso con el bienestar de sus colaboradores. El desenlace dependerá de los resultados de la investigación que actualmente adelanta el Ministerio de Trabajo.