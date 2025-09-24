No subirán impuestos a la gasolina y cerveza: Petro tras aprobación de presupuesto en primer debate

Luego de que fuera aprobado el Presupuesto General de la Nación en primer debate, por un total de 546,9 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro reaccionó felicitando a las comisiones económicas y anunciando que, como la solicitud de nuevos recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, no pedirá incrementos de impuestos sobre la gasolina ni la cerveza.

“Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica”, escribió el mandatario.

Cabe mencionar que del monto total, 359,3 billones corresponden a funcionamiento, 102 billones al pago de deuda y 85,2 billones a inversión. Este presupuesto necesitaría la aprobación de una reforma tributaria por 16,3 billones de pesos y ahora pasará a discusión en las plenarias de Cámara y Senado.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció al respecto: “Lo que hemos logrado el día de hoy es un escenario de acuerdos y de consensos entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional, para dar un avance en la aprobación del Presupuesto General de la Nación”.



Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Congreso no tendría la presión ni la carga de que este presupuesto se aprobara por decreto.