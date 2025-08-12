Nunca antes la nación recibió tanto dinero de Ecopetrol como en estos años: Roa

A pesar de la caída de las utilidades de Ecopetrol a su punto más bajo desde el cuarto trimestre de 2020, la compañía está transfiriéndole cada vez más recursos a la nación. Solo en los primeros seis meses del año el país ha recibido 23 billones de pesos entre dividendos, regalías e impuestos, pero la meta de 2025 va más allá.

"Nunca antes en la historia de este país la nación recibió transferencias como las ha recibido en estos tres años por 143 billones de pesos, la apuesta de las transferencias de este año es otros 38 billones de pesos, estaríamos al cierre de este año haciendo transferencias a la nación en los últimos cuatro años por 180 billones de pesos. Quiero recordar los dos periodos de gobierno anteriores: el segundo periodo del Gobierno de Santos, 19.1 billones promedio anual y menos de 80 billones en los cuatro años; el promedio del Gobierno de Duque, 21 billones promedio anual de transferencias promedio anual y 84 billones de transferencias. Entonces hoy estamos anunciándole al país que estamos generando riqueza mucho más importante en transferencias a la nación, en impuestos, en regalías y en dividendos", dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, durante la presentación de los resultados financieros.

Ecopetrol calcula que el retorno a sus accionistas este año está en un 11 % en el mercado local (una cifra que incluye el pago de dividendos y la variación en el valor de la acción).

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

¿Por qué cayeron las utilidades de Ecopetrol?

De acuerdo con los cálculos de la petrolera, la caída en los precios del petróleo redujo en 1.7 billones de pesos las utilidades del segundo trimestre del año. A esto se sumaron otros 500.000 millones de pesos de aumento de costos por cuenta de la inflación. Además hay unos 100.000 millones de pesos de menores utilidades por cuenta de menores utilidades de ISA.

En 2022 Ecopetrol obtuvo utilidades récord en medio de precios del petróleo de 105 dólares por barril y una tasa de cambio de 5.000 pesos por dólar. Hoy el petróleo está en 67 dólares por barril.

Aunque Ecopetrol mencionó el aumento de impuestos como parte de la explicación de sus menores ganancias, la empresa está reportando mayores saldos a su favor en la Dian. Hoy la Dian 'le debe' a Ecopetrol unos 4.8 billones de pesos.



¿Qué está haciendo Ecopetrol ante la caída en utilidades?

El CEO de Ecopetrol, Ricardo Roa, asegura que la mayor producción es uno de los caminos que está usando la petrolera para compensar la caída en los precios del petróleo. La producción de la petrolera está en su nivel más alto desde 2015 con unos 751.000 barriles de petróleo por día.

Ecopetrol calcula que este año generará ahorros por 5.6 billones de pesos lo que incluye un posible recorte de inversiones de unos 500 millones de dólares y un recorte de cerca de 1 billón de pesos en costos operativos.