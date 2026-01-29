“Protegen a los más ricos”: Benedetti cuestiona a la Corte por suspender emergencia económica

La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, una decisión que generó reacción desde el Ejecutivo. La medida buscaba recaudar recursos adicionales, pero desde su anuncio provocó críticas de distintos sectores, especialmente de mandatarios regionales, por su impacto fiscal.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó a la Corte Constitucional, al señalar que con esta decisión se estaría favoreciendo a los sectores con mayores ingresos del país.

“Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis: si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o si la terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado”, afirmó.

Según el Gobierno nacional, el decreto tenía como objetivo recaudar cerca de 16,3 billones de pesos para atender necesidades en materia social y económica.



No obstante, la iniciativa generó inconformidad entre varios gobernadores, quienes advirtieron afectaciones a los recaudos regionales por el incremento del IVA al 19 % en productos como tabaco y licores.

Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró públicamente que no aplicaría las medidas contempladas en el decreto dentro de su departamento.