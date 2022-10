"Perdidas por evasión de impuestos están entre 40 y 80 billones de pesos": director de la Dian

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, acerca de la evasión de impuestos que hay en el país y sobre el futuro de la reforma tributaria.

"La evasión es una pérdida enorme, son entre 40 y 80 billones de pesos que deberían estar yendo a educación, sin duda. No ocurre así, porque entre otras cosas la penas para la evasión del impuesto de renta de altos ingresos son penas mínimas", aseguró.

Sobre la reforma tributaria, Reyes afirmó que, el dinero que se recolecte fortalecerá el crecimiento económico en el país.

“Es una apuesta por el crecimiento económico del país. Ese recaudo tributario se va a aquellas cosas que nos fortalecen en el crecimiento a largo plazo, como educación, infraestructura vial, provisión de justicia, condiciones sin las cuales la inversión en el país deja de ser deja de ser atractiva. Son derechos fundamentales que están en nuestra Carta Política y que propenden hacia una mayor igualdad en un país que se caracteriza por ser profundamente desigual”, sostuvo el funcionario.

De acuerdo con Reyes, no es cierto que se vaya a poner más impuestos a todas las empresas, como se ha dicho para atacar el proyecto de reforma tributaria. El director de la Dian aseguró que es necesario dimensionar las cosas.

“Muchas veces se habla de la reforma tributaria como si de manera uniforme se le fuera a poner más impuestos a todas las empresas y eso no es cierto. Primero, la tarifa del impuesto de renta no aumenta. Se están eliminando beneficios tributarios. Sí, eso es una promesa de campaña”, declaró Reyes.

“Esta es una reforma tributaria que no toca a la clase media, no toca al ciudadano de a pie ni a los emprendedores. No toca, sino unos pocos sectores de la economía que son aquello de los cuales queremos hacer una transición, no esperamos que esta sea una economía basada en el sector minero energético”, añadió.

Sobre la posibilidad de que se reduzca la meta de la reforma tributaria, de reducir la recaudación de 25 a 10 billones, Reyes dijo que el debate no puede reducirse en ese sentido. “Es importante que nos concentremos en el futuro del país y no una visión de corto plazo”, declaró.