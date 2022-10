“Las reformas políticas son el ‘embeleco’ de políticos para repartir mejor la marrana”: columnista

En el Congreso cursan varios proyectos y reformas que marcaran los próximos años la economía y salud de los colombianos. El columnista Juan Carlos Flórez habló en Sala de Prensa Blu e hizo una lectura sobre lo que puede estar sucediendo al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro y se refirió a las reformas que se están votando tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y de una de los hechos que se presentan en este momento: el transfuguismo.

“Las reformas políticas a la gran mayoría de ciudadanos no les importan para nada porque nunca les benefician. Las reformas políticas son el ‘embeleco’ de cada cuatro años o cada año de los políticos a ver cómo organizan mejor las cosas para repartir mejor la marrana y evidentemente eso es lo que pasa aquí. El transfuguismo lo han propiciado todos los gobiernos, para disfrutar los ríos de leche y miel en cada periodo”, señaló.

El también historiador habló sobre el rumbo que está tomando el Gobierno de Petro y el gran inconveniente que va a tener para ejecutar sus mas ambiciosos proyectos: los recursos.

“Tengo la sensación que esto evidencia un asunto más de fondo. Este es un Gobierno de inmensas ambiciones: tres millones de hectáreas, un tren que uniría Dos costas del país, una posibilidad de transporte férreo que le abra a Colombia la Orinoquia y la Amazonía. Las reformas son incontables, pero al mismo tiempo en el mundo los recuerdos son limitadísimos y Colombia no es la excepción “, señaló.

“Hay dos polos claros en el Gobierno: grandes ambiciones, de los discursos, de las observaciones y promesas que no solo atañen a Colombia sino que son de índole global y de otro lado está el polo del ministro que esta semana ha estado presentando ante inversionistas de Estadas Unidos las propuestas económicas del Gobierno y su viabilidad y que dicen que cuando Petro trina, los mercados se sacuden “: Además se refirió a los acercamientos del Gobierno con Fedegán, lo que sin lugar a duda due una de las grandes noticias que dejó la semana anterior.

“Hay una confrontación grande en el país entre quienes piensan que hay que entregarle tierras a los campesinos y la acumulación de grandes extensiones de tierra que en buena medida representan como gremio Fedegán …Su discurso de alguna manera con Fedegán parece haberlo derechizado mientras que sus bases se izquierdizaron (…) Otro tema son las observaciones a Francia Márquez y su rol como vicepresidente que es lo que espera toda la costa Pacífica“.

Para Flórez el público del presidente de Petro no entiende las reuniones con sectores antipetristas, como las recientes con el expresidente Álvaro Uribe y con Fedegán. Algunos sectores del Pacto Histórico no estaban ahí y esto afecta algunas zonas radicalizadas como el Cauca. Además, habló de la aprobación de los proyectos de Gobierno y su viabilidad Congreso.

“Todos los gobiernos logran que el Congreso les apruebe todo lo que quieren (…) Eso requiere de recursos, allí pueden aprobar todas las leyes que quieran, pero eso requiere plata… Cuando él habló de enemigos internos dio el siguiente mensaje: Yo por ahora estoy comprensivo, tiendo puentes, esto dispuesto a oír, pero todo tiene un límite. Finalmente, si Petro no empieza a ejecutar algunas cosas, que además redunden en beneficio e la gente, el descontento no va a desaparecer. Si Petro no empieza a ejecutar unas cosas, el descontento no va a desaparecer. Cauca le pidió a él que fuera y cumplió, pero no eliminó el descontento (…) Todo porque buscan un cambio”, indicó Flórez.

