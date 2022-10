Senador Andrade conocía casos de favores sexuales en el Congreso y no denunció

El denunciante, quien prefirió mantener su identidad en secreto, señaló a Noticias Caracol que dicho congresista tocó sus partes íntimas insinuándole que debía hacer algo más para que él pudiera interceder de manera efectiva y promover su ascenso al interior de la institución. (Lea también: Capitán Anyelo Palacios entrega más declaraciones sobre ‘Comunidad del anillo’ )

“Necesitaba un favor y me preguntó sobre qué era, yo le respondí que era lo del ascenso y me dijo que él cómo se iba a beneficiar y ahí me toca mis partes íntimas”, dijo el denunciante.

Andrade reconoció que pese a conocer la denuncia de mano del propio director de la policía, no adelantó ninguna acción para que se iniciara algún tipo de investigación que pudiera frenar este tipo de conductas en la corporación.

“Naranjo me llama y me dice que me quiere informar como presidente del Congreso que no se puede seguir prestando el servicio de vigilancia a un senador en ejercicio porque ese senador acosaba sexualmente a los policías asignados (…) no transmití a ningún órgano de control, a mí me lo informó Naranjo y si usted me dice que tenía la responsabilidad lo acepto ante el país”, dijo Andrade.

“Es el utilizar la investidura para acosara una persona del mismo sexo, es un comercio sexual y amerita una investigación por cuenta de la Corte Suprema de Justicia”, concluyó el senador.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Las Farc pretendían atentar con el uso de una bomba tipo lapa contra el presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente Francisco Santos.

-El ministro de Justicia presentó la Jurisdicción Especial para la Paz ante la Corte Penal Internacional.

-El volcán Nevado del Ruiz mantiene su actividad sísmica, en las últimas horas registró un temblor en su área de influencia sin ningún tipo de afectación.

-La Defensoría del Pueblo puso al descubierto nuevas amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicales.

-El director de la Cárcel Modelo de Bucaramanga desmintió las declaraciones de la Fiscalía donde asegura en este penal también se habrían presentado casos de personas que fueron descuartizadas para desaparecerlas.

-El hombre indígena protagonista de la película ‘El abrazo de la serpiente’ recibió su visa para ir a los Estados Unidos y asistir a la ceremonia de los Premios Óscar, donde el filme es nominado en la categoría de mejor película en lengua extranjera.

-Estados Unidos advirtió su preocupación por las acciones que está adelantando el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir y silenciar a los líderes opositores.

-El exjugador de Uniautónoma, Lorenzo Orellano, que nació sin el antebrazo izquierdo, se va a jugar a los Estados Unidos contratado por el Miami Dade FC.