Economía  / ¿Sin plata y quiere casa propia? Experta explica cómo comprar vivienda si no tiene ahorros

¿Sin plata y quiere casa propia? Experta explica cómo comprar vivienda si no tiene ahorros

La experta en financiación Mabel Quintero Giraldo, explicó las maneras en las que se puede adquirir vivienda si no se tiene ahorros en Colombia.

¿Sin plata y quiere casa propia? Experta explica cómo comprar vivienda si no tiene ahorros
Así puede comprar casa si no tiene ahorros.
Foto: Pexels / Getty / Image Fx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

En la más reciente emisión de Casa BLU, en Blu Radio, Mabel Quintero, experta en financiación y mentora en compra de bienes raíces, explicó cómo es posible adquirir vivienda en Colombia incluso sin contar con ahorros previos, y compartió estrategias y alternativas para hacer realidad el sueño de la vivienda propia.

Según Quintero, muchas personas creen que si no tienen dinero o ahorro, no pueden iniciar un proceso de compra de vivienda, pero esto no es necesariamente cierto. “Todos empezamos sin nada. Lo importante es entender cómo funciona el sistema y qué opciones están disponibles según nuestros ingresos y situación”, afirmó.

La especialista señaló que existen proyectos de vivienda sobre planos que permiten iniciar la compra sin necesidad de contar con un ahorro previo. Además, destacó la importancia de conocer los subsidios disponibles: “Estos subsidios están diseñados para hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos, y pueden cubrir gran parte de la cuota inicial, incluso el 30% del valor del inmueble”, explicó.

Mabel Quintero también subrayó la relevancia de comprar vivienda proporcional a los ingresos. “No todos pueden acceder a vivienda usada de inmediato. La clave es empezar con vivienda nueva acorde a lo que uno puede pagar y, con el tiempo, acumular ahorro para opciones más grandes”, señaló.

Compre vivienda sin ahorros

Quintero explicó que existen distintos tipos de vivienda según los ingresos de cada hogar. Mencionó la vivienda de interés prioritario, dirigida a quienes ganan un salario mínimo; la vivienda de interés social (VIS), que aplica en municipios pequeños y medianos; y la VIS en ciudades grandes como Bogotá o Medellín, que aunque más costosa, sigue dentro del rango legal.

Viviendas de Interés Social referencia
Viviendas de Interés Social referencia
Foto: Alcaldía de Bogotá

La experta también recomendó considerar los programas de renovación urbana, que ofrecen viviendas más pequeñas pero con la ventaja de estar muy bien ubicadas, cerca de vías de transporte, centros educativos y comerciales. “A veces en las periferias se consiguen más metros, pero la renovación urbana permite acceder a una ubicación estratégica dentro de la ciudad”, puntualizó.

Quintero concluyó resaltando la importancia de la educación financiera y la mentalidad para construir patrimonio de manera sana. “No se trata solo de comprar vivienda, sino de hacerlo con una deuda que impulse y no que agobie. Cambiar la percepción sobre el crédito y los subsidios permite crecer de manera segura y alcanzar el sueño de la vivienda propia”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

