“Yo no soy miembro de un partido político: Germán Arce, nuevo presidente del Consejo Gremial

Germán Arce, exviceministro de Minas , cabeza de Asofiduciarias y nuevo presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), respondió en Mañanas Blu a las críticas que se formulan desde diversos sectores políticos por su supuesta afinidad con sectores de Gobierno.

El nuevo presidente del CGN aseguró que su elección es un respaldo a la experiencia y va más allá de las ideologías, que no tiene partido político y que su interés será velar por los intereses productivos de los representados.

“Yo trabajé en el Gobierno Santos , cosa de la que estoy absolutamente orgulloso, así como varios de mis colegas en el CGN, pero esto no es una posición política, no soy miembro de un partido político. De hecho, no he hablado con el presidente en todo este proceso. Tengo la responsabilidad con un gremio, con el que llevo cuatro años trabajando, un sector que necesita ser parte de estas posiciones y ayudar a construir soluciones”, afirmó.

Sobre el proceso que lo llevó a convertirse en el presidente del CGN, Arce aseguró que este no estuvo mediado por otros intereses que la dinámica de diversidad en la que se opera.

“Tenemos un proceso amplio, deliberativo dentro del Consejo, somos 32 gremios que representamos sectores diversos, personas diversas de género, de regiones, de concepto, incluso. Es la dinámica con la que nosotros operamos”, sostuvo el vocero de la principal asociación productiva del país.

Según Arce, la diferencia este año fue un ruido mediático de una supuesta división, pero aseguró en que el mecanismo en el que se eligió fue democrático.

“Trascendió a los medios que había distintas opciones, se genera un poco ese ruido de la división, pero creo que estamos absolutamente claros en el momento que estamos viviendo y los desafíos que tenemos y claramente la voz del Consejo Gremial Nacional es representar a sus 32 gremios”, sostuvo.

De acuerdo con el dirigente gremial, sostiene una muy buena relación con su contendor en la elección, Bruce Mac Master y aseguró que su voz se sostendrá, aunque no es única.

“Tenemos posiciones distintas en algunas posiciones, pero se trata de construir consensos. Se trata de que nos escuchemos y sepamos entender el momento del país, que se tiendan puentes. Tenemos una agenda muy compleja el próximo año y eso va a requerir mucha asertividad y respeto”, declaró.