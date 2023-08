Amparo Grisales quiere saber "cómo vibran los orgasmos" del papá de una imitadora en Yo Me Llamo

Yo Me Llamo es uno de los programas favoritos de los colombianos, pues tienen la oportunidad de ver a los imitadores de sus artistas favoritos. Ya pasaron las audiciones y los participantes que no obtuvieron los tres botones verdes luchan por tener un pase directo a la escuela del programa.

En el capítulo del pasado miércoles, 23 de agosto, la presentación de la imitadora de Myriam Hernández dejó deslumbrados a los jurados, pues la artista logró mejorar mejorar los vibratos que le había solicitado Amparo Grisales en la etapa de las audiciones.

"Amparo Grisales me pidió específicamente ese quejido orgásmico que tenía Myriam Hernández. Cabe destacar que mi papá es líder cristiano de una iglesia, junto con mi mamá. Entonces le pedí el favor a mi papá que me explicara cómo hacer un quejido orgásmico”, reveló la artista en Yo Me Llamo.

Además, recalcó que a su papá casi le da un infarto al escuchar su petición, sin embargo, la ayudó. Acto seguido, la imitadora de Myriam Hernández realizó su presentación cantando ‘Huele a peligro’ generando buenos comentarios por parte de los jurados.

Pipe Bueno fue el primero en preguntarle por los quejidos orgásmicos y la imitadora recalcó que no fue capaz de decirle a su mamá que le enseñara a hacerlos, por que no tiene tanta confianza en ella.

"¿Y a tu papá sí?", le preguntó Amparo Grisales al escuchar las declaraciones de la imitadora. "Le tengo un poco más de confianza a él", enfatizó la joven.

"Tu papá tiene entonces orgasmos que vibran, porque todo lo hiciste vibrado, más que con aire. Me encantaría conocer a tu papá, a ver cómo vibran esos orgasmos", comentó Amparo Grisales ocasionando risas en sus compañeros de mesa.

Al final de su paso en el escenario de Yo Me Llamo, Myriam Hernández reveló que Pipe Bueno fue su amor platónico durante su adolescencia. "Pipe, cuando yo tenía 11 años, tú eras mi amor platónico y realmente yo pensé en ti cuando estaba cantando, y tenerte aquí me pone un poco nerviosa", dijo.