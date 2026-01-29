Carnaval de Barranquilla tendrá fiesta que unirá vallenato, salsa, pop y merengue

Barranquilla comienza a sentir el pulso festivo que anuncia la llegada de su Carnaval 2026, y uno de los eventos que desde ya genera mayor expectativa es el Rumbódromo del Río, una propuesta musical de gran formato que promete convertirse en uno de los hitos culturales del próximo año. Durante dos jornadas consecutivas, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, la Explanada Puerta de Oro será el epicentro de una celebración que reunirá sonidos, generaciones y estilos en un mismo espacio.

Más que un simple concierto, este encuentro se perfila como una experiencia integral pensada para exaltar la esencia carnavalera de la capital del Atlántico. La producción contará con un despliegue técnico de alto nivel, incluyendo escenarios de gran formato, sistemas de sonido de última generación y una puesta en escena diseñada para garantizar comodidad, seguridad y entretenimiento para miles de asistentes. Serán dos noches que quedarán grabadas en la memoria colectiva de la ciudad.

Rumbódromo del río

El primer gran encuentro musical tendrá lugar el sábado 14 de febrero, coincidiendo con el tradicional Sábado de Carnaval. Desde tempranas horas, propios y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa que combinará vallenato, salsa, bachata, reguetón y fusiones tropicales. Sobre el escenario desfilarán reconocidos artistas como Rafa Pérez, Oscar D’ León, Elder Dayán, Churo Díaz, Magic Juan, Diego Daza, Poncho Zuleta, Criss y Ronny, Mono Zabaleta, Martín Elías Jr. y Dekko, conformando una nómina que garantiza una noche cargada de ritmo y emoción.

La fiesta continuará el domingo 15 de febrero con un cartel igualmente poderoso. Esta segunda jornada estará liderada por Silvestre Dangond, una de las figuras más influyentes del vallenato contemporáneo, quien compartirá tarima con el cantautor paisa Juanes. Su participación promete ser uno de los momentos más esperados del evento, gracias a un repertorio de éxitos que han conquistado escenarios internacionales y dominan las plataformas digitales.



La diversidad musical será protagonista también en esta fecha. La música popular y el regionalismo tendrán su espacio con Luis Alfonso; la salsa brillará con la presencia de Tito Nieves, considerado una leyenda viva del género; mientras que el merengue dominicano llegará de la mano de Sergio Vargas, dispuesto a poner a bailar al público de principio a fin. El vallenato tradicional estará representado por Iván Villazón, y el movimiento urbano tendrá fuerza con Lil Silvio y El Vega, junto a Dekko.

Como incentivo adicional, la organización ha anunciado un descuento especial en toda la boletería disponible hasta el 31 de enero, una oportunidad ideal para asegurar la entrada a uno de los eventos más esperados del Carnaval. Los interesados pueden obtener más información y adquirir sus boletas a través del portal oficial www.tuboleta.com.

Con esta propuesta, Barranquilla reafirma su lugar como escenario de grandes espectáculos y se prepara para vivir dos noches donde la música será el lenguaje común de una ciudad que ya empieza a vibrar al ritmo de su Carnaval.