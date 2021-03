Déjenme trabajar: en medio de lágrimas Epa Colombia cuenta problemas con autoridades

A través de sus historias de Instagram , la influenciadora Epa Colombia se animó a hablar sobre la difícil situación por la que atraviesa al intentar emprender después del polémico caso con TransMilenio.

“Llevo cuatro meses esperando que Invima me responda, me dice que ‘mi queratina no se puede llamar queratina’, le puse tratamiento alisador, me aprobó después de cuatro meses porque se unieron muchas marcas, muchas marcas se unieron a decir que mi producto no era bueno”, expresó la influenciadora.

Asimismo, dijo que: “Yo no he encontrado apoyo ni respaldo de nadie, nunca he querido dañar la empresa o la marca de otra persona. Voy por el quinto abogado y solamente es dinero, dinero y no me han podido colaborar. Desde que yo me metí con el gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo”.

Además, reveló que el gobierno le dijo que ella debía estar en la Defensoría del Pueblo , se ha certificado y no sabe qué más debe hacer.

“Yo sé que me tiré lo de TransMilenio , pero tengo una condena. Yo tengo ahorita otra audiencia porque ellos están diciendo que me coloquen una manilla, y no debería ser así, deberían darme la oportunidad de remediar esto y seguir adelante, seguir generando empleo ”, dijo Epa Colombia.

“Solo estoy pidiendo que me dejen en paz, que me dejen trabajar, que me dejen vender y que pueda salir adelante y mi empresa sea muy posicionada porque montar una empresa en Colombia es difícil”, puntualizó la influenciadora.

Publicidad

Ante las palabras de la influenciadora, varios internautas e incluso políticos se han pronunciado:

Me ofrezco a hacer todo lo posible para ayudar a Epa Colombia si ella lo desea, siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual “todo lo del pobre es robado”. — Inti Asprilla (@intiasprilla) March 5, 2021

Parce que Triste lo De Epa Colombia, solo espero que siga adelante y tapando bocas a todos los que están en contra de ella. pic.twitter.com/fffoXXFcsn — DVAmmm (@GOMEZ_JDAVID) March 5, 2021

El invima no sanciona a Elizabeth Loiza, por promocionar presuntas pruebas falsas de el coronavirus, pero no deja que epa Colombia venda sus keratinas, si la gente se quiere quemar su pelo es su problema jajaja, presuntamente. — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) March 5, 2021