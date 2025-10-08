En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / El desesperado pedido de hija de Robin Williams a sus seguidores: "No es lo que él querría"

El desesperado pedido de hija de Robin Williams a sus seguidores: "No es lo que él querría"

La hija del reconocido actor estadounidense emitió un comunicado a través de historias en su cuenta de Instagram donde realizó una sentida petición.

Este es el desesperado pedido que hizo la hija de Robin Williams a sus seguidores: "asqueroso"
Zelda Williams y Robin Williams.
Foto: AFP
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El reconocido actor estadounidense, Robin Williams, fue famoso por su amplia trayectoria en cine, donde combinó comedia, drama y papeles profundamente humanos en películas como “La sociedad de los poetas muertos”, “Good Will Hunting”, “Papá por siempre”, “Patch Adams”, entre muchas otras que dejaron una huella imborrable en la historia del cine.

Robin Williams
Robin Williams ganó el Premio Oscar a mejor actor en 1998.
Foto: AFP

Williams se destacó principalmente por su creatividad y chispa para hacer reír a los demás, además de su gran capacidad de improvisación, que utilizó en sus rutinas y en sus papeles en la pantalla grande. Estos elementos lo llevaron a ganar, incluso, un premio Oscar a mejor actor en la película "En busca del destino", que se estrenó en 1997.

Sin embargo, el actor fue diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que, sin duda, afectó su calidad de vida, pero que fue diagnosticada hasta después de su muerte.

Robin williams
Estrella del paseo de la fama del actor
Foto: AFP

Williams fue encontrado muerto el 14 de agosto de 2014 en su casa en California. Según el informe forense, se determinó que el actor se suicidó por asfixia y su muerte causó un impacto a nivel mundial, abriendo la discusión sobre la salud mental y sus tratamientos.

¿Cuál fue la petición de la hija de Robin Williams?

La inteligencia artificial ha logrado lo que antes se creía imposible, y es que las personas pueden reavivar a sus seres queridos a través de esta tecnología donde, a partir de una fotografía, se puede crear un video donde la foto cobra vida.

Robin Williams junto a su hija Zelda
Robin Williams junto a su hija Zelda.
Foto: AFP

Zelda Williams, hija del reconocido actor, confirmó que sus seguidores le han enviado videos creados con IA de su padre, y rechazó estos actos a través de una historia en su cuenta de Instagram.

"Dejen de creer que quiero verlos o que los voy a entender, no es así y no lo haré. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores, los bloquearé y seguiré adelante", expresó Zelda a través de su historia.

Historia de Instagram
Zelda Williams criticó los videos de IA de su padre en sus historias.
Foto: Captura de pantalla de Instagram @zeldawilliams

Publicidad

"Por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, a todo el mundo, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría", añadió.

"No están haciendo arte, están haciendo perritos calientes asquerosos y sobreprocesados de la vida de los seres humanos, de la historia del arte y la música, y luego los están metiendo por la garganta de otra persona con la esperanza de que les den un pequeño pulgar hacia arriba y les guste. Asqueroso", finalizó.

